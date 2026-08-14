Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 9 - 56 ÷ 7 + (14 + 5) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 9 - 56 ÷ 7 + (14 + 5) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 5 = 19
La expresión queda así: 17 × 9 - 56 ÷ 7 + 19 × 5
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 9 = 153 |
56 ÷ 7 = 8 |
19 × 5 = 95
La expresión queda así: 153 - 8 + 95
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
153 - 8 = 145 |
145 + 95 = (?)
El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este desafío sirve como entrenamiento breve para ordenar la información, sostener la atención y practicar cálculo mental de una manera lúdica. Más que correr, lo importante es respetar la prioridad de cada operación y comprobar que cada paso tenga sentido.