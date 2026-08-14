Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

14 + 5 = 19

La expresión queda así: 17 × 9 - 56 ÷ 7 + 19 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 9 = 153 |

56 ÷ 7 = 8 |

19 × 5 = 95

La expresión queda así: 153 - 8 + 95

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

153 - 8 = 145 |

145 + 95 = (?)

Resultado final: 240

El resultado incorrecto suele aparecer cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este desafío sirve como entrenamiento breve para ordenar la información, sostener la atención y practicar cálculo mental de una manera lúdica. Más que correr, lo importante es respetar la prioridad de cada operación y comprobar que cada paso tenga sentido.