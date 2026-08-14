La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado

Marixa Balli y sus diferencias con Marcela Baños
En la nota, Marixa Balli dejó en claro que no se contactó con Marcela Baños en estos días previo a su desembarco en Pasión de sábado: "No hablé con ella y no tengo su teléfono", aseguró.
"Es más, ella dijo que yo la ninguneaba porque decía que había sido mi primera bailarina y para mi era un honor. Siempre cuando hablo de mis primeros bailarines, que fueron muchos muy famosos, siempre lo hago con amor. Está bueno que hayas iniciado con algo y que esa persona te reconozca", se sinceró.
"Es como cuando Daniel Casanolvo recuerda que fui su primera vendedora, a mí me encanta porque muestra el crecimiento de una. Cuando uno habla de alguien es para destacarlo, no para minimizar. Yo soy bailarina principalmente entonces creo que ella se minimiza no yo", añadió Marixa Balli.
Y siguió dejando en claro su postura ante la oportunidad de estar al frente del ciclo de cumbia: "¿Yo tengo que agradecer? Si ella se fue de vacaciones. ¿Por qué tengo que agradecer? Estoy laburando, me llamaron y arreglaron entre los canales. O sea, ¿yo debo algo?", se preguntó a pura ironía.
"A lo mejor hay algo que no tiene resuelto que sí tendríamos que hablarlo pero yo pensé que cuando ella vino a LAM había quedado todo definido. Ya está, ya lo hablado pisado, ¿cuántas veces vamos a seguir con el mismo tema?", cerró firme.