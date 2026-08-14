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La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado

Marixa Balli se refirió a su enfrentamiento de años con Marcela Baños en la previa a ocupar la conducción de Pasión de sábado ante sus vacaciones.

14 ago 2026, 14:45
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La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado
La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado
La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado
La picante frase de Marixa Balli sobre Marcela Baños que reaviva la guerra de Pasión de sábado

Marixa Balli y Marcela Baños mantienen diferencias desde hace años en el mundo del espectáculo local y este fin de semana, ante las vacaciones de la conductora, será la bailarina y panelista quien ocupará su lugar este sábado al frente del ciclo tropical Pasión de sábado.

Consultada por este tema y sobre algunos comentarios que hablaban del término "Traición de sábado", Marixa Balli comentó firme en una entrevista con Desayuno Americano (América Tv).

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"¡Pero dejende de joder con eso! ¡Qué ganas de joderle las vacaciones a Marcela Baños! La van a traumar, déjenla tranquila", comenzó. Y remarcó sobre los ensayos previos al sábado: "Hicimos reconocimiento de piso por el tipo de taco que uso, distancia de la cámara, iluminación, cosas básicas. Quise pasar al piso para escucharme la voz".

"En vez de que esté ese lugar vacío hay alguien ocupando ese lugar, nada más. Qué traición. Traición es serruchar y no hay intenciones de serrucho. Es transitar dos buenos programas, divertirme y lo que hago es con pasión y mucho respeto. Está bueno que piensen en uno", continuó sobre la oportunidad de ocupar el lugar de Marcela Baños ante sus vacaciones.

Marixa Balli y sus diferencias con Marcela Baños

En la nota, Marixa Balli dejó en claro que no se contactó con Marcela Baños en estos días previo a su desembarco en Pasión de sábado: "No hablé con ella y no tengo su teléfono", aseguró.

"Es más, ella dijo que yo la ninguneaba porque decía que había sido mi primera bailarina y para mi era un honor. Siempre cuando hablo de mis primeros bailarines, que fueron muchos muy famosos, siempre lo hago con amor. Está bueno que hayas iniciado con algo y que esa persona te reconozca", se sinceró.

"Es como cuando Daniel Casanolvo recuerda que fui su primera vendedora, a mí me encanta porque muestra el crecimiento de una. Cuando uno habla de alguien es para destacarlo, no para minimizar. Yo soy bailarina principalmente entonces creo que ella se minimiza no yo", añadió Marixa Balli.

Y siguió dejando en claro su postura ante la oportunidad de estar al frente del ciclo de cumbia: "¿Yo tengo que agradecer? Si ella se fue de vacaciones. ¿Por qué tengo que agradecer? Estoy laburando, me llamaron y arreglaron entre los canales. O sea, ¿yo debo algo?", se preguntó a pura ironía.

"A lo mejor hay algo que no tiene resuelto que sí tendríamos que hablarlo pero yo pensé que cuando ella vino a LAM había quedado todo definido. Ya está, ya lo hablado pisado, ¿cuántas veces vamos a seguir con el mismo tema?", cerró firme.

     

 

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Marixa Balli Marcela Baños

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