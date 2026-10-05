Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

1) Paréntesis
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
12 × 7 = 84 | 35 - 7 = 28
La expresión queda así: 84 + 6 × 5 - 28 + 36
2) Multiplicación
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
6 × 5 = 30
La expresión queda así: 84 + 30 - 28 + 36
3) Sumas y restas
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
84 + 30 = 114 | 114 - 28 = 86 | 86 + 36 = 122
La expresión queda así: 122
Resultado final: 122
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este tipo, una multiplicación resuelta tarde o un paréntesis pasado por alto puede cambiar todo. Por eso, este reto funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental.