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Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

Para llegar a la respuesta correcta en este Desafío Matemático conviene mirar bien paréntesis, multiplicaciones y divisiones antes de avanzar con sumas y restas.

Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

Este Desafío Matemático pone en juego la atención y el razonamiento desde el primer vistazo. La consigna es resolver correctamente la expresión (12 × 7) + 6 × 5 - (35 - 7) + 36 antes de que pasen 10 segundos, sin dejarse llevar por la tentación de hacer la cuenta de corrido.

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(12 × 7) + 6 × 5 - (35 - 7) + 36

Para no confundirse, conviene recordar la jerarquía de operaciones: primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden es el que permite mantener la cuenta bajo control.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena intentarlo una vez más con calma. El punto central del reto está en detectar qué operaciones tienen prioridad y cuáles deben esperar su turno.

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 7 = 84 | 35 - 7 = 28

La expresión queda así: 84 + 6 × 5 - 28 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 5 = 30

La expresión queda así: 84 + 30 - 28 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

84 + 30 = 114 | 114 - 28 = 86 | 86 + 36 = 122

La expresión queda así: 122

Resultado final: 122

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este tipo, una multiplicación resuelta tarde o un paréntesis pasado por alto puede cambiar todo. Por eso, este reto funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental.

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