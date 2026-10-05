Desafío Matemático: este cálculo con signos para resolver sin apurarte

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 7 = 84 | 35 - 7 = 28

La expresión queda así: 84 + 6 × 5 - 28 + 36

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

6 × 5 = 30

La expresión queda así: 84 + 30 - 28 + 36

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

84 + 30 = 114 | 114 - 28 = 86 | 86 + 36 = 122

La expresión queda así: 122

Resultado final: 122

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este tipo, una multiplicación resuelta tarde o un paréntesis pasado por alto puede cambiar todo. Por eso, este reto funciona como una práctica breve y entretenida para entrenar concentración, memoria de reglas y agilidad mental.