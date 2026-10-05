La escalofriante teoría conspirativa sobre Vinícius Júnior en Brasil: aseguran lo le pasó lo peor y fue reemplazado por un doble

Además, algunas de las diferencias físicas que aparecen en las comparaciones realizadas en redes tienen una explicación conocida. Después del Mundial, el delantero se sometió a una armonización de mandíbula, un cambio que modificó parcialmente la apariencia de su rostro y que fue utilizado precisamente para contextualizar las imágenes que alimentaron la teoría.

Pero la historia no termina ahí. La teoría también fue relacionada con una antigua predicción de una vidente brasileña, quien había hablado de una supuesta invasión extraterrestre durante el Mundial y del presunto secuestro de Vinícius y Neymar.

La combinación de esas historias, viejas imágenes, cambios físicos y videos actuales terminó dando lugar a una de las teorías más insólitas que circulan en las redes brasileñas.

Por ahora, Vinícius continúa con su carrera profesional y con sus compromisos públicos con absoluta normalidad. La supuesta muerte del futbolista y el supuesto reemplazo por un doble no tienen respaldo documental ni pruebas que permitan considerarlos hechos reales.