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La escalofriante teoría conspirativa sobre Vinícius Júnior en Brasil: aseguran lo le pasó lo peor y fue reemplazado por un doble

Los detalles son escalofriantes: mostraron por qué aseguran que a Vinícius Júnior le pasó lo peor y está siendo reemplazado por un doble. Miralo.

La escalofriante teoría conspirativa sobre Vinícius Júnior en Brasil: aseguran lo le pasó lo peor y fue reemplazado por un doble

Una insólita teoría conspirativa comenzó a circular con fuerza en las redes sociales de Brasil y tiene como protagonista nada menos que a Vinícius Júnior. En TikTok y distintos foros de internet, usuarios aseguran que el delantero habría sido asesinado después del Mundial 2026 y reemplazado por un doble para continuar con sus compromisos deportivos y publicitarios.

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La versión, que rápidamente comenzó a generar preocupación entre algunos fanáticos, se sostiene —según quienes la impulsan— en supuestas diferencias físicas entre el jugador que aparece actualmente en público y el Vinícius que disputó partidos con la camiseta de Brasil y del Real Madrid.

Los usuarios que alimentan la teoría compararon distintas fotografías y videos del futbolista y aseguran haber encontrado cambios en sus tatuajes, sus rasgos faciales y su apariencia general. Incluso utilizan algunas jugadas y errores cometidos durante los amistosos ante Australia como supuesto argumento para sostener una llamativa hipótesis: “No es el mismo”.

Sin embargo, hay un dato fundamental que derriba la versión: no existe ninguna evidencia que indique que Vinícius Júnior haya sido asesinado ni que haya sido reemplazado por otra persona. Tampoco el Real Madrid, la Selección de Brasil ni el entorno del futbolista reconocieron como verdadera semejante versión.

Además, algunas de las diferencias físicas que aparecen en las comparaciones realizadas en redes tienen una explicación conocida. Después del Mundial, el delantero se sometió a una armonización de mandíbula, un cambio que modificó parcialmente la apariencia de su rostro y que fue utilizado precisamente para contextualizar las imágenes que alimentaron la teoría.

Pero la historia no termina ahí. La teoría también fue relacionada con una antigua predicción de una vidente brasileña, quien había hablado de una supuesta invasión extraterrestre durante el Mundial y del presunto secuestro de Vinícius y Neymar.

La combinación de esas historias, viejas imágenes, cambios físicos y videos actuales terminó dando lugar a una de las teorías más insólitas que circulan en las redes brasileñas.

Por ahora, Vinícius continúa con su carrera profesional y con sus compromisos públicos con absoluta normalidad. La supuesta muerte del futbolista y el supuesto reemplazo por un doble no tienen respaldo documental ni pruebas que permitan considerarlos hechos reales.

En pocas palabras

  • Teoría conspirativa: Aseguran que Vinícius Júnior fue reemplazado por un doble tras su muerte.
  • Argumentos débiles: Comparan fotos y videos buscando diferencias en tatuajes y rasgos faciales.
  • Desmentido oficial: No hay evidencia de su muerte ni reemplazo; se explica por cambios físicos post-Mundial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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