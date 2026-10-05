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Desafío Matemático: mirar bien los signos sin perder los signos

La clave de este Desafío Matemático está en ordenar correctamente cada operación porque un paso fuera de orden cambia toda la respuesta.

Desafío Matemático: mirar bien los signos sin perder los signos

Este Desafío Matemático pone en juego dos habilidades que suelen definir el resultado: atención y razonamiento. La consigna parece simple, pero conviene mirar bien cada signo antes de contestar. Intentá resolver correctamente, antes de que pasen 10 segundos, la siguiente expresión: 12 × 7 + 9 + 7 - (20 + 5) + 55.

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12 × 7 + 9 + 7 - (20 + 5) + 55

Para no caer en una respuesta apurada, hay que respetar la jerarquía de operaciones. Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias si aparecieran, después multiplicaciones y divisiones, y al final sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden evita tratar toda la cuenta como si tuviera una única prioridad.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento propio. Tomate unos segundos, revisá qué operación tiene prioridad y recién después compará tu procedimiento. En este tipo de juego, el error más común no está en sumar mal, sino en empezar por el primer número sin observar qué debe resolverse antes.

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 5 = 25

La expresión queda así: 12 × 7 + 9 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 9 + 7 - 25 + 55

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: mirar bien los signos sin perder los signos

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 9 = 93 | 93 + 7 = 100 | 100 - 25 = 75 | 75 + 55 = 130

La expresión queda así: 130

Resultado final: 130

La trampa de esta cuenta está en resolverla como una cadena lineal, sin distinguir prioridades. Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de reto ayuda a mejorar la concentración, ordenar el pensamiento y entrenar la rapidez mental de una manera simple y entretenida.

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