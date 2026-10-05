Desafío Matemático: mirar bien los signos sin perder los signos

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

20 + 5 = 25

La expresión queda así: 12 × 7 + 9 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 7 = 84

La expresión queda así: 84 + 9 + 7 - 25 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

84 + 9 = 93 | 93 + 7 = 100 | 100 - 25 = 75 | 75 + 55 = 130

La expresión queda así: 130

Resultado final: 130

La trampa de esta cuenta está en resolverla como una cadena lineal, sin distinguir prioridades. Muchos fallan porque tratan toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar este tipo de reto ayuda a mejorar la concentración, ordenar el pensamiento y entrenar la rapidez mental de una manera simple y entretenida.