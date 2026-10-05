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Partido despedida de Messi: qué calles estarán cortadas y por dónde se podrá circular

El operativo por el último partido de Lionel Messi con la Selección en el país modificará la circulación en los alrededores del Monumental. También habrá controles y mayor presencia de personas en la zona de Ciudad Universitaria.

Despedida de Messi: qué calles estarán cortadas.

Despedida de Messi: qué calles estarán cortadas.

La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina tendrá su escenario este martes en el Estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Benín. Por la masiva convocatoria prevista, se implementará un operativo especial de seguridad y tránsito en Núñez y habrá distintos cortes de calles en las inmediaciones del estadio.

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Las restricciones afectarán especialmente a las avenidas y calles que rodean al Monumental. La recomendación para quienes necesiten atravesar la zona es evitar los accesos al estadio y optar por recorridos alternativos para reducir demoras durante las horas de mayor movimiento.

El perímetro que tendrá restricciones de tránsito

El corte total alcanzará distintos puntos cercanos al estadio. Uno de los principales sectores afectados será la Avenida Guillermo Udaondo, que permanecerá cerrada entre Pablo Ricchieri y la Avenida Leopoldo Lugones.

También habrá restricciones sobre la Avenida Figueroa Alcorta, entre Avenida Monroe y los accesos principales al Monumental. A esto se suman cortes en Ernesto Bavio, en su intersección con Guillermo Udaondo, y en Andrés Onofre Betbeder, a la altura de Figueroa Alcorta.

Otro de los puntos incluidos en el operativo será Dr. Victorino de la Plaza, por lo que la circulación en el entorno inmediato del estadio estará fuertemente condicionada.

También habrá movimiento en Ciudad Universitaria

El operativo no estará limitado exclusivamente a los alrededores del Monumental. Desde las 12 del mediodía se habilitará en Ciudad Universitaria el evento denominado “Gracias, Leo”, lo que generará una importante concentración de personas en esa zona.

Por este motivo, también se prevé un flujo peatonal elevado y controles vehiculares adicionales sobre Avenida Cantilo y en los accesos a los pabellones de la Universidad de Buenos Aires.

La presencia de público en ambos sectores puede generar demoras adicionales, especialmente durante las horas previas al encuentro y al finalizar el partido, cuando se produzca la salida masiva de los espectadores.

  • Evento: Fan Fest AFA “Gracias, Leo”
  • Fecha: 6 de octubre de 2026
  • Horario: 12.00 a 00.00 hs.
  • Lugar: Campo de Deportes de la UBA – Ciudad Universitaria
  • Estacionamiento: disponible junto al predio

Las avenidas que pueden servir como alternativa

Para quienes necesiten desplazarse por Núñez y Belgrano sin ingresar al perímetro más afectado, las principales alternativas serán Avenida del Libertador, Avenida Luis María Campos y Avenida Cabildo.

También se podrá utilizar el corredor de Autopista Illia y Avenida Cantilo, aunque se recomienda evitar las bajadas que conduzcan hacia Guillermo Udaondo debido a las restricciones previstas en ese sector.

El operativo busca ordenar la circulación ante la gran cantidad de personas que se movilizarán por la despedida de Messi, por lo que se espera una jornada con tránsito más intenso y cambios en los recorridos habituales.

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