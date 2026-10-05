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Astrología y el "Glow Up" de primavera: los 2 signos que tienen prohibido cortarse el pelo esta semana y los que van a cambiar de look

La influencia de la Luna en fase decreciente hacia Libra y Virgo impacta directamente en el cabello, la piel y los tratamientos estéticos.

El calendario lunar de belleza determina los momentos exactos para renovar la imagen sin riesgos. Foto: Astrología.

El calendario lunar de belleza determina los momentos exactos para renovar la imagen sin riesgos. Foto: Astrología.

¡Dejemos los tés depurativos por un rato y hablemos de belleza real! Es el furor absoluto en TikTok, Instagram y portales de bienestar: el calendario lunar de belleza para el "Glow Up" de primavera. Durante la semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026, la posición de la Luna marca un período muy particular donde no todos los tratamientos estéticos o cambios de imagen dan el mismo resultado.

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Según la cosmética holística y la astromedicina, someterse a intervenciones invasivas, cambios drásticos de color o cortes de pelo en días con tensiones astrales puede terminar en desastre: fibra capilar debilitada, irritaciones en la piel o un arrepentimiento inmediato apenas salís del salón.

Esta semana te traemos la guía definitiva de estética astral: quiénes deberían pasar por la peluquería hoy mismo para potenciar su brillo, cómo cuidar la dermis según tu elemento y cuáles son los dos signos que tienen "veda estética" estricta hasta la semana que viene.

Los 2 signos con VEDA ESTÉTICA (¡Prohibido tocarse el pelo o la piel!)

  • Aries: Tu regente Marte se encuentra enviando aspectos de tensión que disparan la impulsividad y la impaciencia. Si vas al salón de belleza buscando un "cambio radical de vida" como respuesta al estrés, te vas a arrepentir al minuto de ver el resultado. Postergá los cortes drásticos, las decoloraciones agresivas y los tratamientos invasivos para la segunda mitad del mes. Enfocate únicamente en la hidratación básica.

  • Escorpio: Tu piel y tu cuero cabelludo se encuentran en un ciclo de hiperreactividad e inflamación durante este tramo de octubre. Evitá probar cosméticos nuevos que no conozcas, realizarte exfoliaciones químicas profundas, depilación facial o tratamientos como el microblading entre el 5 y el 9 de octubre, ya que podrías sufrir reacciones alérgicas, manchas o brotes indeseados.

Aprovechar los tratamientos nutritivos, los aceites esenciales y la hidrataci&oacute;n profunda potenciar&aacute; el brillo natural en los signos favorecidos. Foto: Astrolog&iacute;a.

Aprovechar los tratamientos nutritivos, los aceites esenciales y la hidratación profunda potenciará el brillo natural en los signos favorecidos. Foto: Astrología.

Los signos bendecidos para el cambio de look y la renovación

  • Libra y Géminis: La Luna transitando por signos de Aire beneficia enormemente los cortes de puntas para engrosar el cabello, dar cuerpo y lograr que crezca con una forma impecable. Es la mejor semana del mes para realizarse baños de nutrición, reflejos suaves, perfilar cejas y renovar el guardarropa primaveral.

  • Tauro y Leo: Ideales para enfocarse en la piel del rostro y el cuerpo. Les sienta espectacular someterse a masajes faciales modeladores, drenaje linfático, limpiezas de cutis ultrasónicas y aplicación de mascarillas nutritivas. Todo lo que sea mimo, cosmética natural y autocuidado potenciará su atractivo natural.

Guía detallada día por día para tu rutina de belleza astral

  • Lunes 5 y Martes 6 (Fase de Limpieza y Preparación): Con la Luna favoreciendo los procesos de desintoxicación, son los días indicados para exfoliaciones corporales suaves con sal marina o café, mascarillas purificantes de arcilla verde en la zona T del rostro y depilación definitiva o tradicional (al estar en fase decreciente, el vello tardará mucho más tiempo en volver a brotar).

  • Miércoles 7 y Jueves 8 (Fase de Nutrición e Hidratación Profunda): El mejor momento de la semana para que la fibra capilar y la piel absorban activos. Aplicá ampollas reconstructoras en el pelo, baños de crema, sérums concentrados con ácido hialurónico y aceites naturales en uñas, cutículas y pestañas antes de dormir.

  • Viernes 9 (Fase de Brillo y Seducción Social): La antesala del fin de semana es perfecta para realizarse la manicuría, probar peinados nuevos, aplicarse mascarillas iluminadoras (glass skin) y elegir fragancias florales o cítricas que conecten directamente con tu magnetismo personal.

El ingrediente natural estrella de la semana: Aceite de Argán y Rosa Mosqueta

Para potenciar este Glow Up sin gastar de más, la cosmética holística recomienda incorporar dos activos fundamentales durante estas noches:

  • Aceite de Argán puro: Aplicá tres gotas en las palmas de las manos, frotalas para entibiar el producto y distribuilo de medios a puntas sobre el cabello seco antes de acostarte para reparar la porosidad.

  • Aceite de Rosa Mosqueta: Colocá dos gotas en el rostro limpio realizando masajes ascendentes para regenerar la barrera cutánea, atenuar líneas de expresión y aportarle una luminosidad saludable a la piel.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuándo conviene cortarse las puntas para que el cabello crezca más rápido?

A partir de la próxima fase de Luna Creciente. Esta semana de Luna Decreciente está destinada a fortalecer la raíz, sanar la fibra dañada y evitar la caída, no a buscar un crecimiento acelerado.

¿Qué hacer si tengo un evento el fin de semana y pertenezco a los signos con veda estética?

Optá por lo seguro: un buen peinado sin cortes ni tintes de último momento, maquillaje liviano con tonos cálidos e hidratación intensiva la noche anterior. No experimentes con productos nuevos a horas de una fiesta.

En pocas palabras

  • Veda estética: Aries y Escorpio deben evitar cortes de pelo y tratamientos de piel por tensiones astrales.
  • Signos favorecidos: Libra, Géminis, Tauro y Leo pueden renovar su look y potenciar tratamientos de belleza.
  • Guía diaria: La Luna guía rutinas de limpieza, nutrición e hidratación para el cabello y la piel hasta el 9 de octubre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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