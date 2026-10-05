Astrología y el "Glow Up" de primavera: los 2 signos que tienen prohibido cortarse el pelo esta semana y los que van a cambiar de look

Aceite de Argán puro: Aplicá tres gotas en las palmas de las manos, frotalas para entibiar el producto y distribuilo de medios a puntas sobre el cabello seco antes de acostarte para reparar la porosidad.

Aceite de Rosa Mosqueta: Colocá dos gotas en el rostro limpio realizando masajes ascendentes para regenerar la barrera cutánea, atenuar líneas de expresión y aportarle una luminosidad saludable a la piel.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuándo conviene cortarse las puntas para que el cabello crezca más rápido?

A partir de la próxima fase de Luna Creciente. Esta semana de Luna Decreciente está destinada a fortalecer la raíz, sanar la fibra dañada y evitar la caída, no a buscar un crecimiento acelerado.

¿Qué hacer si tengo un evento el fin de semana y pertenezco a los signos con veda estética?

Optá por lo seguro: un buen peinado sin cortes ni tintes de último momento, maquillaje liviano con tonos cálidos e hidratación intensiva la noche anterior. No experimentes con productos nuevos a horas de una fiesta.