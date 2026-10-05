Fan Fest, shows en vivo y homenajes: cómo será el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina

El fútbol internacional se prepara para vivir una jornada cargada de emoción. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi disputará su último partido oficial con la camiseta de la Selección Argentina ante Benín, en el marco del cierre de la fecha FIFA. El compromiso, pautado para las 20:00 horas en el Estadio Monumental, pondrá punto final a una trayectoria de 21 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta albiceleste. Ante la magnitud del acontecimiento, la organización montará un despliegue de eventos especiales para homenajear al capitán argentino.