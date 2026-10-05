Fan Fest, shows en vivo y homenajes: cómo será el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina

Las actividades comenzarán desde horas del mediodía. Para dar respuesta a los miles de hinchas que no pudieron conseguir entradas para ingresar al estadio de Núñez, se confirmó la apertura de un Fan Fest oficial que funcionará desde las 12:00 hasta las 00:00 horas. El espacio estará ubicado a pocos metros del estadio, exactamente en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA. Dicho predio contará con puestos gastronómicos, shows musicales, juegos, experiencias interactivas, la presencia de influencers y streamers, además de una pantalla gigante encargada de transmitir en directo las alternativas del choque frente al combinado africano.