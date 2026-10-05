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Fan Fest, shows en vivo y homenajes: cómo será el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección ante Benín en el Monumental. Fan Fest, homenajes y todo sobre el evento.

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección ante Benín en el Monumental. 

Lionel Messi jugará su último partido con la Selección ante Benín en el Monumental. 

El fútbol internacional se prepara para vivir una jornada cargada de emoción. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi disputará su último partido oficial con la camiseta de la Selección Argentina ante Benín, en el marco del cierre de la fecha FIFA. El compromiso, pautado para las 20:00 horas en el Estadio Monumental, pondrá punto final a una trayectoria de 21 años ininterrumpidos vistiendo la camiseta albiceleste. Ante la magnitud del acontecimiento, la organización montará un despliegue de eventos especiales para homenajear al capitán argentino.

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Las actividades comenzarán desde horas del mediodía. Para dar respuesta a los miles de hinchas que no pudieron conseguir entradas para ingresar al estadio de Núñez, se confirmó la apertura de un Fan Fest oficial que funcionará desde las 12:00 hasta las 00:00 horas. El espacio estará ubicado a pocos metros del estadio, exactamente en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la UBA. Dicho predio contará con puestos gastronómicos, shows musicales, juegos, experiencias interactivas, la presencia de influencers y streamers, además de una pantalla gigante encargada de transmitir en directo las alternativas del choque frente al combinado africano.

Qué homenajes y shows habrá dentro del Estadio Monumental en el último partido de Lionel Messi

En la previa del pitazo inicial, el campo de juego del Monumental albergará espectáculos musicales en vivo con artistas invitados, cuyos nombres se mantienen bajo reserva a la espera del anuncio oficial. Una vez concluido el encuentro frente a Benín, dará inicio el protocolo de distinción para el diez: Messi recibirá una plaqueta conmemorativa y una camiseta especial diseñada para repasar su histórico recorrido en el seleccionado nacional, sumado a la proyección de un video emotivo en las pantallas de la cancha.

Cuándo se confirmará el cronograma definitivo del evento

Pese a los avances en la organización del Fan Fest y las entregas previstas tras el encuentro, varias cuestiones de la logística permanecen pendientes de confirmación. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) esperan el arribo de Messi al país para ultimar los detalles de la ceremonia completa, por lo que se prevé la publicación del cronograma oficial con el minuto a minuto definitivo durante las próximas horas.

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