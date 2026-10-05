Desafío Matemático: este reto con paréntesis para resolver antes de seguir leyendo

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 19 × 7 - 20 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

19 × 7 = 133 | 20 ÷ 5 = 4

La expresión queda así: 133 - 4 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

133 - 4 = 129 | 129 + 29 = 158

La expresión queda así: 158

Resultado final: 158

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden correcto cambia por completo el camino de resolución. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental sin perder el tono lúdico.