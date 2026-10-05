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Desafío Matemático: este reto con paréntesis para resolver antes de seguir leyendo

La clave de este Desafío Matemático está en mirar bien paréntesis, multiplicaciones y divisiones para que la cuenta cierre como corresponde.

Desafío Matemático: este reto con paréntesis para resolver antes de seguir leyendo

Este Desafío Matemático combina atención, razonamiento y un poco de velocidad mental. La propuesta parece directa, pero conviene mirar cada signo antes de avanzar: intentá resolver correctamente la expresión (12 + 7) × 7 - 20 ÷ 5 + 29 en menos de 10 segundos, sin saltear el orden de las operaciones.

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(12 + 7) × 7 - 20 ÷ 5 + 29

Para encarar la cuenta, la clave es respetar la jerarquía de operaciones. Primero van los paréntesis; después, las potencias si aparecieran; luego se resuelven multiplicaciones y divisiones; y, al final, las sumas y restas de izquierda a derecha. Ese orden evita confusiones y permite que el resultado no dependa de la intuición o del apuro.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, vale la pena hacer un intento completo. Anotá cada reducción de la cuenta y revisá si aplicaste bien las prioridades. En este tipo de reto, el error suele aparecer cuando se avanza como si todos los signos tuvieran el mismo peso.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 19 × 7 - 20 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

19 × 7 = 133 | 20 ÷ 5 = 4

La expresión queda así: 133 - 4 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

133 - 4 = 129 | 129 + 29 = 158

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este reto con paréntesis para resolver antes de seguir leyendo

La expresión queda así: 158

Resultado final: 158

El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden correcto cambia por completo el camino de resolución. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental sin perder el tono lúdico.

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