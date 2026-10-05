Desafío Matemático: este reto con paréntesis para resolver antes de seguir leyendo

1) Paréntesis
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 19 × 7 - 20 ÷ 5 + 29
2) Multiplicación y división
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
19 × 7 = 133 | 20 ÷ 5 = 4
La expresión queda así: 133 - 4 + 29
3) Sumas y restas
El cierre se hace de izquierda a derecha.
133 - 4 = 129 | 129 + 29 = 158
La expresión queda así: 158
Resultado final: 158
El tropiezo más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, respetar el orden correcto cambia por completo el camino de resolución. Por eso, este juego funciona como una práctica rápida para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental sin perder el tono lúdico.