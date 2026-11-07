Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 19 × 6 - 40 ÷ 5 + 21 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 6 = 114 | 40 ÷ 5 = 8 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 114 - 8 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

114 - 8 = 106 |

106 + 42 = ?

Resultado final: 148

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.