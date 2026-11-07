Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:19 × 6 - 40 ÷ 5 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión:19 × 6 - 40 ÷ 5 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 19 × 6 - 40 ÷ 5 + 21 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
19 × 6 = 114 | 40 ÷ 5 = 8 | 21 × 2 = 42
La expresión queda así: 114 - 8 + 42
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
114 - 8 = 106 |
106 + 42 = ?
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si todas las operaciones tuvieran la misma prioridad. Por eso este juego funciona tan bien: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y entrenar la agilidad mental de una manera simple y entretenida.