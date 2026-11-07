Salen a la luz nuevos detalles de la feroz pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: "Arrastrada, en unos años..."

Las expresiones atribuidas a Wanda reflejan el tono que habría alcanzado la discusión. La periodista también reprodujo otros insultos y acusaciones de la conductora, quien habría cuestionado tanto la actitud de Suárez durante el episodio como los motivos de su relación con Icardi.

La respuesta de la China Suárez que habría encendido aún más la pelea con Wanda

Según el mismo relato, la China no se quedó callada y respondió con un ataque al trabajo de Wanda como actriz. En medio de los reproches, habría lanzado: “Tu película es una mier...”.

Esa contestación habría sumado otro foco de tensión al enfrentamiento. Siempre de acuerdo con Vecchio, Wanda volvió a apuntar contra el vínculo entre Eugenia y el futbolista y marcó su posición con otra frase: “Me mantengo sola y no me estoy arrastrando por un hombre que me dice moncha”.

Así, la discusión habría pasado de los cuestionamientos por lo ocurrido en la propiedad a las descalificaciones personales entre ambas.

En su publicación, Vecchio sostuvo además que Suárez habría dado una versión de lo sucedido que contradecía el relato de la menor. Según la periodista, en ese contexto los policías presentes le pidieron a la actriz que no se metiera.

La información difundida corresponde a la reconstrucción de Vecchio: el posteo compartido no incluye un audio ni un video que permita corroborar los textuales atribuidos a las protagonistas.

Los nuevos detalles agregan tensión al conflicto entre Wanda, Icardi y la China. Esta vez, el foco quedó puesto en el supuesto cara a cara entre las dos mujeres y en las frases que, según la periodista, llevaron la pelea a su punto más explosivo.