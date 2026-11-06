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Desafío matemático: la cuenta que muchos demoran en resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 24 + 7 - (16 + 9) + 55.

Leé también Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 25 × 11 + 24 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 24 + 7 - 25 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 24 = 299 |

299 + 7 = 306 |

306 - 25 = 281 |

281 + 55 = ?

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar esta operación con restas?

La expresión queda así: 336

Resultado final: 336

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles: en pocos segundos obliga a frenar, ordenar y pensar con precisión.

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