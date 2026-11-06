Desafío matemático: la cuenta que muchos demoran en resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 24 + 7 - (16 + 9) + 55.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 25 × 11 + 24 + 7 - (16 + 9) + 55.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 9 = 25
La expresión queda así: 25 × 11 + 24 + 7 - 25 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
25 × 11 = 275
La expresión queda así: 275 + 24 + 7 - 25 + 55
3) Sumas y restas
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
275 + 24 = 299 |
299 + 7 = 306 |
306 - 25 = 281 |
281 + 55 = ?
La expresión queda así: 336
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles: en pocos segundos obliga a frenar, ordenar y pensar con precisión.