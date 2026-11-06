Desafío matemático: la cuenta que muchos demoran en resolver

16 + 9 = 25

La expresión queda así: 25 × 11 + 24 + 7 - 25 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

25 × 11 = 275

La expresión queda así: 275 + 24 + 7 - 25 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

275 + 24 = 299 |

299 + 7 = 306 |

306 - 25 = 281 |

281 + 55 = ?

La expresión queda así: 336

Resultado final: 336

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve para la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles: en pocos segundos obliga a frenar, ordenar y pensar con precisión.