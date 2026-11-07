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Desafío matemático: se necesita concentración para resolver esta cuenta

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 24 × 8 + 18 + 13 - (14 + 7) + 35.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que muchos demoran en resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas desafía tu paciencia

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 24 × 8 + 18 + 13 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 8 = 192

La expresión queda así: 192 + 18 + 13 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

192 + 18 = 210 |

210 + 13 = 223 |

223 - 21 = 202 |

202 + 35 = ?

Resultado final: 237

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la mirada y usar la lógica antes que el impulso.

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