Desafío matemático: se necesita concentración para resolver esta cuenta

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 24 × 8 + 18 + 13 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

24 × 8 = 192

La expresión queda así: 192 + 18 + 13 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

192 + 18 = 210 |

210 + 13 = 223 |

223 - 21 = 202 |

202 + 35 = ?

Resultado final: 237

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la mirada y usar la lógica antes que el impulso.