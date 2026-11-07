Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (12 + 7) - 6 × (22 - 5) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (12 + 7) - 6 × (22 - 5) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 7 = 19 | 22 - 5 = 17
La expresión queda así: 5 × 19 - 6 × 17 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 19 = 95 | 6 × 17 = 102
La expresión queda así: 95 - 102 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
95 - 102 = -7 |
-7 + 32 = ?
El error común aparece cuando se avanza por la cuenta como si todas las operaciones tuvieran una sola prioridad. En este reto, respetar los paréntesis y las multiplicaciones evita confusiones y convierte la práctica en un juego ágil para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental.