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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (12 + 7) - 6 × (22 - 5) + 32.

Leé también Desafío matemático: la cuenta que complica a muchos y pocos logran resolver
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos tiene su clave en una prioridad escondida

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 7 = 19 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 5 × 19 - 6 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 19 = 95 | 6 × 17 = 102

La expresión queda así: 95 - 102 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

95 - 102 = -7 |

-7 + 32 = ?

Resultado final: 25

El error común aparece cuando se avanza por la cuenta como si todas las operaciones tuvieran una sola prioridad. En este reto, respetar los paréntesis y las multiplicaciones evita confusiones y convierte la práctica en un juego ágil para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental.

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