Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolverlo?

12 + 7 = 19 | 22 - 5 = 17

La expresión queda así: 5 × 19 - 6 × 17 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 19 = 95 | 6 × 17 = 102

La expresión queda así: 95 - 102 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

95 - 102 = -7 |

-7 + 32 = ?

Resultado final: 25

El error común aparece cuando se avanza por la cuenta como si todas las operaciones tuvieran una sola prioridad. En este reto, respetar los paréntesis y las multiplicaciones evita confusiones y convierte la práctica en un juego ágil para entrenar concentración, memoria de trabajo y cálculo mental.