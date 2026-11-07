Desafío Matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?

6 + 6 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 6 + 36

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 6 + 36

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 6 = 48

La expresión queda así: 144 - 48 + 36

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 48 = 96 |

96 + 36 = ?

Resultado final: 132

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En realidad, el paréntesis marca el inicio del recorrido y la potencia refuerza la necesidad de seguir el orden correcto. Estos juegos matemáticos son una forma simple y entretenida de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles.