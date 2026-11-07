Se supo qué dice el acta policial con la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi tras el episodio en Nordelta

Ante los efectivos, la conductora explicó que había recibido mensajes de su hija mediante iCloud. De acuerdo con su relato, la nena le había advertido que su padre la había agredido físicamente y que llevaba varias horas encerrada en su habitación, sin haber almorzado. Frente a esa situación, Wanda decidió trasladarse inmediatamente hasta Nordelta.

Cuando los policías intentaron ingresar para hablar con las personas que se encontraban dentro de la vivienda, un hombre se acercó a la puerta y se opuso a la intervención. Se trataba de Mauro Icardi, quien, de acuerdo con el documento, les respondió de manera contundente: "No voy a hablar con ustedes... Nadie los autorizó a entrar".

Unos diez minutos después, la menor finalmente salió de la casa. Los agentes describieron que se encontraba llorando desconsoladamente y que estaba descalza, aunque tenía medias puestas. El reencuentro con su madre estuvo acompañado por una declaración que quedó registrada textualmente en el procedimiento y que expuso la gravedad del episodio denunciado.

La nena le manifestó a Wanda: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó, me dijo que me va a ir a buscar a casa con un móvil y que cuando lleguemos me va a cag... a palos...".

Además, cuando los efectivos intentaron determinar si necesitaba asistencia médica, la menor expresó que sentía molestias físicas y señaló: "Me duele la cabeza y la rodilla izquierda".

La reacción de Mauro Icardi y su postura ante los policías

Mientras avanzaba el procedimiento, el Oficial Ayudante Agustín Yersul, responsable del Destacamento Policial Villa La Ñata, mantuvo una conversación con Mauro Icardi en el exterior de la propiedad.

Durante ese intercambio, el delantero explicó que el conflicto con su hija se había iniciado porque él no le había dado autorización para concurrir a una "juntada de adolescentes". También se negó a entregar las pertenencias de la menor y sostuvo que existía una disposición judicial de la UFI Género de Tigre que establecía que debía permanecer bajo su cuidado hasta el próximo 16 de noviembre.

En ese contexto, el futbolista reafirmó su posición frente a los uniformados con una frase contundente: "Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

Por otra parte, ante los dolores que había manifestado la niña, las autoridades solicitaron asistencia médica. Minutos después llegó al domicilio la ambulancia número 69 del Sistema de Emergencias de Tigre (SET), a cargo de la doctora Liliana Giménez (MP 452.713).

La profesional examinó a la menor y constató un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Si bien recomendó realizar una radiografía de control, descartó que presentara lesiones de gravedad que justificaran un traslado de urgencia. Durante esa instancia, Wanda Nara también informó que su hija tenía programada una cirugía de meniscos para el mes siguiente.

Finalmente, ante las versiones contrapuestas y la existencia de una disposición judicial sobre la permanencia de la menor con su padre, el oficial Yersul le preguntó directamente con quién quería retirarse del lugar. La respuesta de la nena fue inmediata y quedó asentada en el acta:"Obvio que me quiero ir con mi mamá".