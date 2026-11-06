A los 76 años, la madre de un importante actor se lanza a relizar contenido para adultos

La decisión también tiene que ver con su deseo de correrse de la imagen que construyó durante décadas frente a las cámaras. Fairchild reconoció que muchas personas la identifican por sus personajes, su vestuario y su característica cabellera rubia, pero considera que hay mucho más para mostrar.

“No todos saben que soy una apasionada de la ciencia o lo fácilmente que mi hermana puede hacerme reír. Me encantaría compartir más de eso”, expresó.

Según relató, la idea tomó fuerza después de conversar con algunas colegas que ya tenían presencia en OnlyFans y que la alentaron a probar una nueva forma de conectarse con sus seguidores.

“Me animaron a probarlo. ¡Y tenían razón! Ha sido muy divertido encontrar nuevas formas de llegar a mis fans”, aseguró en declaraciones a Entertainment Weekly.

Para llevar adelante este proyecto, la actriz cuenta con el respaldo de Creators Inc., una compañía especializada en la gestión de creadores de contenido que también participó en las incorporaciones de otras figuras de Hollywood, como Jaime Pressly y Shannon Elizabeth.

Su llegada a la plataforma no pasó inadvertida, especialmente por el recorrido que tiene detrás. Morgan Fairchild fue uno de los grandes íconos de la televisión estadounidense durante los años 80, una época en la que su imagen glamorosa y su impactante presencia en pantalla la convirtieron en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood.

A lo largo de su carrera participó en producciones como Search for Tomorrow, Dallas, Flamingo Road y Falcon Crest. También formó parte de comedias populares como Murphy Brown, Roseanne, Cybill y Two and a Half Men. Su trabajo en Murphy Brown incluso le valió una nominación al premio Emmy.

Sin embargo, para las nuevas generaciones, uno de sus papeles más recordados llegó con Friends. Allí interpretó a Nora Tyler Bing, la madre de Chandler, personaje encarnado por Matthew Perry, y apareció en distintos episodios de la exitosa comedia.

A sus 76 años, Fairchild sigue activa y demuestra que no tiene intenciones de quedar atada a los personajes que la hicieron famosa. Desde octubre de 2025 conduce el podcast 2 Bitches From Texas junto a su hermana, la actriz Cathryn Hartt. Además, en enero de 2026 regresó a The Bold and the Beautiful después de 17 años de ausencia.

Ahora, con su llegada a OnlyFans, la actriz apuesta por una nueva manera de acercarse a sus seguidores y mostrar una faceta menos conocida de su vida. Una decisión inesperada para una figura que lleva décadas en Hollywood y que, a los 76 años, todavía encuentra formas de reinventarse.