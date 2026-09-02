Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 18 + 7 × 19 - 8 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 19 = 133 | 8 × 6 = 48

La expresión queda así: 18 + 133 - 48 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 133 = 151 |

151 - 48 = 103 |

103 + 40 = (?)

Resultado final: 143

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle, además de sumar un momento lúdico ideal para compartir y comparar respuestas.