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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 7 × (12 + 7) - 8 × 6 + 40.

Leé también Desafío matemático: solo las mentes brillantes lo resuelven en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ordenar los pasos sin caer en el error común

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

12 + 7 = 19

La expresión queda así: 18 + 7 × 19 - 8 × 6 + 40

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 19 = 133 | 8 × 6 = 48

La expresión queda así: 18 + 133 - 48 + 40

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

18 + 133 = 151 |

151 - 48 = 103 |

103 + 40 = (?)

Resultado final: 143

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle, además de sumar un momento lúdico ideal para compartir y comparar respuestas.

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