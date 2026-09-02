Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos caen en un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 7 × (12 + 7) - 8 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 18 + 7 × (12 + 7) - 8 × 6 + 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
12 + 7 = 19
La expresión queda así: 18 + 7 × 19 - 8 × 6 + 40
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 19 = 133 | 8 × 6 = 48
La expresión queda así: 18 + 133 - 48 + 40
Finalmente se opera en orden de aparición.
18 + 133 = 151 |
151 - 48 = 103 |
103 + 40 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención al detalle, además de sumar un momento lúdico ideal para compartir y comparar respuestas.