Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 13 × 4 - 30 ÷ 3 + 21 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 4 = 52 |

30 ÷ 3 = 10 |

21 × 4 = 84

La expresión queda así: 52 - 10 + 84

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

52 - 10 = 42 |

42 + 84 = (?)

Resultado final: 126

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta tuviera la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego matemático resulta útil y entretenido: entrena la concentración, refuerza el orden lógico y ayuda a detectar trampas habituales en operaciones cotidianas.