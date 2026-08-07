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Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 4 - 30 ÷ 3 + (12 + 9) × 4.

Leé también Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

12 + 9 = 21

La expresión queda así: 13 × 4 - 30 ÷ 3 + 21 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 4 = 52 |

30 ÷ 3 = 10 |

21 × 4 = 84

La expresión queda así: 52 - 10 + 84

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta tiene su clave en los paréntesis

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

52 - 10 = 42 |

42 + 84 = (?)

Resultado final: 126

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final, como si toda la cuenta tuviera la misma prioridad. Por eso, este tipo de juego matemático resulta útil y entretenido: entrena la concentración, refuerza el orden lógico y ayuda a detectar trampas habituales en operaciones cotidianas.

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