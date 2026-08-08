Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

12 × 9 = 108 | 30 - 17 = 13

La expresión queda así: 108 + 8 × 5 - 13 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 108 + 40 - 13 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 40 = 148 |

148 - 13 = 135 |

135 + 18 = (?)

Resultado final: 153

El tropiezo más común aparece al tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, dejando de lado los paréntesis y la multiplicación. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura del problema y aplicar una regla sencilla que mejora el cálculo cotidiano.