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Desafío matemático: la cuenta que pocos logran resolver en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 × 9) + 8 × 5 - (30 - 17) + 18

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

12 × 9 = 108 | 30 - 17 = 13

La expresión queda así: 108 + 8 × 5 - 13 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 108 + 40 - 13 + 18

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo depende de el apuro

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

108 + 40 = 148 |

148 - 13 = 135 |

135 + 18 = (?)

Resultado final: 153

El tropiezo más común aparece al tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad, dejando de lado los paréntesis y la multiplicación. Por eso, este juego funciona como un buen entrenamiento mental: obliga a frenar un segundo, observar la estructura del problema y aplicar una regla sencilla que mejora el cálculo cotidiano.

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