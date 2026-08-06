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Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 21 × 5 - 20 ÷ 4 + (10 + 5) × 4

Leé también Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta sin mirar la respuesta?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: 21 × 5 - 20 ÷ 4 + (10 + 5) × 4

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 21 × 5 - 20 ÷ 4 + 15 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 5 = 105 | 20 ÷ 4 = 5 | 15 × 4 = 60

La expresión queda así: 105 - 5 + 60

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 5 = 100 |

100 + 60 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en una decisión clave

Resultado final: 160

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido para la atención: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y comprobar cada paso antes de cerrar la cuenta.

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