Desafío matemático: ¿lo podés resolver antes de los 10 segundos?

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 21 × 5 - 20 ÷ 4 + 15 × 4

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

21 × 5 = 105 | 20 ÷ 4 = 5 | 15 × 4 = 60

La expresión queda así: 105 - 5 + 60

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

105 - 5 = 100 |

100 + 60 = (?)

Resultado final: 160

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido para la atención: obliga a mirar dos veces, ordenar la información y comprobar cada paso antes de cerrar la cuenta.