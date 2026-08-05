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Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 15 segundos: 19 × 6 - 20 ÷ 4 + (14 + 9) × 3.

Leé también Desafío Matemático: ¿podés completar este juego numérico?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático 19 × 6 - 20 ÷ 4 + (14 + 9) × 3

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 19 × 6 - 20 ÷ 4 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 6 = 114 | 20 ÷ 4 = 5 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 114 - 5 + 69

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta antes de responder

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

114 - 5 = 109 |

109 + 69 =

Resultado final: 178

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