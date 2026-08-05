Desafío matemático: la cuenta que parece fácil, pero confunde a muchos

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 19 × 6 - 20 ÷ 4 + 23 × 3

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

19 × 6 = 114 | 20 ÷ 4 = 5 | 23 × 3 = 69

La expresión queda así: 114 - 5 + 69

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

114 - 5 = 109 |

109 + 69 =

Resultado final: 178