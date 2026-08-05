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Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver esta expresión en menos de 10 segundos: (30 + 13) × 4 - 12 ÷ 3 + 23

Leé también Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta sin mirar la respuesta?
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para encontrar el resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés). Esta regla indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Resolución del desafío matemático: (30 + 13) × 4 - 12 ÷ 3 + 23

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

30 + 13 = 43

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: ¿podés completar este juego numérico?

La expresión queda así: 43 × 4 - 12 ÷ 3 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 4 = 172 | 12 ÷ 3 = 4

La expresión queda así: 172 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

172 - 4 = 168 |

168 + 23 =

Resultado final: 191

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a ordenar la atención, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.

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