Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven en menos de 10 segundos

30 + 13 = 43

La expresión queda así: 43 × 4 - 12 ÷ 3 + 23

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

43 × 4 = 172 | 12 ÷ 3 = 4

La expresión queda así: 172 - 4 + 23

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

172 - 4 = 168 |

168 + 23 =

Resultado final: 191

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como un entrenamiento breve y entretenido: ayuda a ordenar la atención, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental sin necesidad de fórmulas complicadas.