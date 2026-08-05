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La insólita decisión de un juez con una integrante de Los Monos que desató un escándalo y duró solo unas horas

Bárbara Yamila Cantero, condenada por narcotráfico y con prisión domiciliaria, había recibido un permiso excepcional para salir con sus hijos. La resolución judicial generó una inmediata ola de críticas.

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Bárbara Cantero al momento de ser capturada

Bárbara Cantero al momento de ser capturada, en 2022. (Foto: gentileza La Capital).

La Justicia Federal de Rosario quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que el juez Otmar Paulucci autorizara a Bárbara Yamila Cantero, integrante del clan narco Los Monos y condenada por tráfico de estupefacientes, a salir de su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria. Lo polémico de la decisión fue el permiso era para que la mujer pudiera concurrir a un shopping junto a sus hijos.

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La resolución judicial generó una inmediata ola de críticas y, pocas horas después de conocerse, el propio magistrado decidió revocar el permiso y dejar sin efecto la salida prevista para el 5 de agosto de 2026.

La defensa de Cantero había solicitado una autorización excepcional para que pudiera realizar una salida recreativa con sus hijos. El pedido se apoyó en el principio del "interés superior del niño", mientras que la Unidad de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes no presentó objeciones.

Con esos antecedentes, el juez Paulucci entendió que existían fundamentos para habilitar la salida bajo custodia, al considerar que la medida podía favorecer el bienestar de los menores.

Sin embargo, el fiscal federal Tomás Malaponte rechazó el planteo desde el inicio. En su dictamen sostuvo que el beneficio carecía de justificación, ya que la condenada convive diariamente con sus hijos debido al régimen de prisión domiciliaria, por lo que el vínculo familiar ya se encontraba plenamente garantizado.

La mujer vinculada a Los Monos fue detenida en 2022, tras allanamientos en Vía Honda. (Foto: PFA)

La mujer vinculada a Los Monos fue detenida en 2022, tras allanamientos en Vía Honda. (Foto: PFA)

La decisión fue revocada tras el fuerte rechazo

La noticia se difundió rápidamente y provocó un intenso debate público. Las críticas apuntaron a que una persona condenada por integrar una organización narcocriminal pudiera abandonar su domicilio para realizar una actividad recreativa mientras cumple una condena.

Frente a la repercusión, el juez Paulucci resolvió suspender la autorización y dictó una nueva resolución en la que ordenó dar intervención nuevamente a la defensa y a la Supervisora de la Unidad de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada de la jurisdicción federal de Rosario. De esa manera, dejó sin efecto el permiso hasta que se realice un nuevo análisis del planteo.

Quién es Bárbara Yamila Cantero y cuál fue su rol en Los Monos

Bárbara Yamila Cantero es hija de Ariel "El Viejo" Cantero, fundador histórico de Los Monos, y hermana de Ariel Máximo "Guille" Cantero, considerado el actual líder de la organización narcocriminal que opera en Rosario.

De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, tenía un rol estratégico dentro de la estructura de la banda. Los investigadores sostuvieron que era la encargada de transmitir las órdenes que su padre impartía desde prisión y de recaudar el dinero obtenido por la venta de drogas en distintos puntos del sudoeste rosarino.

La mujer fue detenida en agosto de 2022 durante un operativo realizado en el barrio Vía Honda, donde los agentes desarticularon una red de comercialización de estupefacientes que, según la investigación, era dirigida por integrantes de la familia Cantero desde diferentes unidades penitenciarias.

Durante los allanamientos se incautaron aproximadamente 1.500 dosis de cocaína, dinero en efectivo, municiones, balanzas digitales, teléfonos celulares y documentación vinculada a la actividad narco.

Finalmente, en agosto de 2024, Cantero fue condenada como partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes y comenzó a cumplir la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria.

En pocas palabras

  • Juez Paulucci: Autorizó a Bárbara Cantero a salir de su prisión domiciliaria para ir a un shopping.
  • Rechazo fiscal: Se cuestionó el beneficio al convivir diariamente con sus hijos.
  • Revocación: La medida fue suspendida tras la polémica y el debate público.
Resumen generado por Thinkindot AI
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