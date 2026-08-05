La insólita decisión de un juez con una integrante de Los Monos que desató un escándalo y duró solo unas horas

Sin embargo, el fiscal federal Tomás Malaponte rechazó el planteo desde el inicio. En su dictamen sostuvo que el beneficio carecía de justificación, ya que la condenada convive diariamente con sus hijos debido al régimen de prisión domiciliaria, por lo que el vínculo familiar ya se encontraba plenamente garantizado.

La mujer vinculada a Los Monos fue detenida en 2022, tras allanamientos en Vía Honda. (Foto: PFA)

La decisión fue revocada tras el fuerte rechazo

La noticia se difundió rápidamente y provocó un intenso debate público. Las críticas apuntaron a que una persona condenada por integrar una organización narcocriminal pudiera abandonar su domicilio para realizar una actividad recreativa mientras cumple una condena.

Frente a la repercusión, el juez Paulucci resolvió suspender la autorización y dictó una nueva resolución en la que ordenó dar intervención nuevamente a la defensa y a la Supervisora de la Unidad de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Jurídica Limitada de la jurisdicción federal de Rosario. De esa manera, dejó sin efecto el permiso hasta que se realice un nuevo análisis del planteo.

Quién es Bárbara Yamila Cantero y cuál fue su rol en Los Monos

Bárbara Yamila Cantero es hija de Ariel "El Viejo" Cantero, fundador histórico de Los Monos, y hermana de Ariel Máximo "Guille" Cantero, considerado el actual líder de la organización narcocriminal que opera en Rosario.

De acuerdo con la investigación de la Policía Federal, tenía un rol estratégico dentro de la estructura de la banda. Los investigadores sostuvieron que era la encargada de transmitir las órdenes que su padre impartía desde prisión y de recaudar el dinero obtenido por la venta de drogas en distintos puntos del sudoeste rosarino.

La mujer fue detenida en agosto de 2022 durante un operativo realizado en el barrio Vía Honda, donde los agentes desarticularon una red de comercialización de estupefacientes que, según la investigación, era dirigida por integrantes de la familia Cantero desde diferentes unidades penitenciarias.

Durante los allanamientos se incautaron aproximadamente 1.500 dosis de cocaína, dinero en efectivo, municiones, balanzas digitales, teléfonos celulares y documentación vinculada a la actividad narco.

Finalmente, en agosto de 2024, Cantero fue condenada como partícipe secundaria del delito de tráfico de estupefacientes y comenzó a cumplir la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria.