Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

Resolución del desafío matemático 5 × 5 × (5²) + 25 ÷ 5

Primero se resuelve la potencia:

5² = 25

La expresión queda:

5 × 5 × 25 + 25 ÷ 5

Luego se realizan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha:

5 × 5 = 25

25 × 25 = 625

25 ÷ 5 = 5

Por último, se efectúa la suma final:

625 + 5 =

Resultado final: 630.

¿Para qué sirven estos desafíos matemáticos?

Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la agilidad mental.

Además, resolver desafíos matemáticos de manera habitual ayuda a fortalecer la concentración, mejorar la capacidad para resolver problemas y entrenar el cerebro de forma simple, tanto en niños como en adultos.