Desafío matemático: pocos logran resolver esta cuenta en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 5 × 5 × (5²) + 25 ÷ 5.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS, un criterio fundamental para respetar el orden de las operaciones y llegar al resultado correcto.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: 5 × 5 × (5²) + 25 ÷ 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Primero se resuelve la potencia:
5² = 25
La expresión queda:
5 × 5 × 25 + 25 ÷ 5
Luego se realizan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha:
5 × 5 = 25
25 × 25 = 625
25 ÷ 5 = 5
Por último, se efectúa la suma final:
625 + 5 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención, el razonamiento lógico y la agilidad mental.
Además, resolver desafíos matemáticos de manera habitual ayuda a fortalecer la concentración, mejorar la capacidad para resolver problemas y entrenar el cerebro de forma simple, tanto en niños como en adultos.