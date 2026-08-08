Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 6 - 60 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 6 = 186 | 60 ÷ 5 = 12

La expresión queda así: 186 - 12 + 29

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

186 - 12 = 174 |

174 + 29 = (?)

Resultado final: 203

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En ese caso, es fácil mezclar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin respetar PEMDAS. Este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención al detalle: no hace falta correr, sino mirar bien cada signo y avanzar con método.