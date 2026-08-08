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Desafío matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (18 + 13) × 6 - 60 ÷ 5 + 29

Leé también Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

18 + 13 = 31

La expresión queda así: 31 × 6 - 60 ÷ 5 + 29

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

31 × 6 = 186 | 60 ÷ 5 = 12

La expresión queda así: 186 - 12 + 29

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: intentá ordenar esta operación con atención

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

186 - 12 = 174 |

174 + 29 = (?)

Resultado final: 203

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En ese caso, es fácil mezclar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sin respetar PEMDAS. Este tipo de juego funciona como un entrenamiento rápido para la concentración, la memoria de trabajo y la atención al detalle: no hace falta correr, sino mirar bien cada signo y avanzar con método.

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