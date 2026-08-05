Desafío matemático: la cuenta que confunde a muchos y pocos logran resolver

16 × 7 = 112 | 45 - 17 = 28

La expresión queda así: 112 + 8 × 5 - 28 + 48

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

8 × 5 = 40

La expresión queda así: 112 + 40 - 28 + 48

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

112 + 40 = 152 |

152 - 28 = 124 |

124 + 48 =

Resultado final: 172