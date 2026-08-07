Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 169 - 20 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 20 = 149 |

149 + 30 = (?)

Resultado final: 179

El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar con este juego ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la lectura atenta de cada símbolo.