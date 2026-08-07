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Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 30

Leé también Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven correctamente al primer intento
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 7 = 13

La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

13² = 169

La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 169 - 20 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

169 - 20 = 149 |

149 + 30 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este desafío desafía tu razonamiento

Resultado final: 179

El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar con este juego ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la lectura atenta de cada símbolo.

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