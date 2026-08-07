Desafío Matemático: poco los resuelven en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 30
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 7)² - 5 × 4 + 30
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 7 = 13
La expresión queda así: 13² - 5 × 4 + 30
Luego se calcula la potencia.
13² = 169
La expresión queda así: 169 - 5 × 4 + 30
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 4 = 20
La expresión queda así: 169 - 20 + 30
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
169 - 20 = 149 |
149 + 30 = (?)
El error más común en este tipo de reto es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. Practicar con este juego ayuda a entrenar el cálculo mental, la concentración y la lectura atenta de cada símbolo.