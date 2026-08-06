Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven correctamente al primer intento

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 5 × (20 + 7) - 4 × (30 - 13) + 28
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La expresión a resolver es 5 × (20 + 7) - 4 × (30 - 13) + 28
Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).
Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
Antes de mirar la solución, vale la pena intentar resolver la cuenta por tu cuenta. Tomate unos segundos, anotá cada reducción y revisá si respetaste el orden de las operaciones en cada tramo.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 7 = 27 | 30 - 13 = 17
La expresión queda así: 5 × 27 - 4 × 17 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 27 = 135 | 4 × 17 = 68
La expresión queda así: 135 - 68 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
135 - 68 = 67 |
67 + 28 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar, ordenar la información y sostener la atención en cada paso. Además de entretener, ayuda a practicar una habilidad útil para cualquier cuenta con varias operaciones.