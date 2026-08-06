Desafío matemático: la cuenta que pocos resuelven correctamente al primer intento

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

20 + 7 = 27 | 30 - 13 = 17

La expresión queda así: 5 × 27 - 4 × 17 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 4 × 17 = 68

La expresión queda así: 135 - 68 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 68 = 67 |

67 + 28 = (?)

Resultado final del desafío matemático: 95

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego mental: obliga a frenar, ordenar la información y sostener la atención en cada paso. Además de entretener, ayuda a practicar una habilidad útil para cualquier cuenta con varias operaciones.