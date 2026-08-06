Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 9² + 4 × 21 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 4 × 21 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 21 = 84

La expresión queda así: 81 + 84 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 84 = 165 |

165 - 45 = (?)

Resultado final: 120

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En desafíos de este estilo, frenar unos segundos y ordenar las operaciones ayuda a evitar confusiones. Además de ser un juego entretenido, este tipo de problema entrena la atención, la memoria de trabajo y la precisión para tomar decisiones rápidas con números.