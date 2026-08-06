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Desafío Matemático: ¿podés resolver esta cuenta antes de ver la solución?

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

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Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS

Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS, que indica el orden en que deben realizarse las operaciones para obtener la respuesta correcta.

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 9² + 4 × (14 + 7) - 45.

Leé también Desafío Matemático: el desafío está en la clave inicial
Resolver este desafío matemático requiere aplicar la regla PEMDAS.

Para llegar al resultado correcto es fundamental respetar la jerarquía de las operaciones, conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés).

Esta regla establece que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta 9² + 4 × (14 + 7) - 45

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 9² + 4 × 21 - 45

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

9² = 81

La expresión queda así: 81 + 4 × 21 - 45

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

4 × 21 = 84

La expresión queda así: 81 + 84 - 45

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

81 + 84 = 165 |

165 - 45 = (?)

Resultado final: 120

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En desafíos de este estilo, frenar unos segundos y ordenar las operaciones ayuda a evitar confusiones. Además de ser un juego entretenido, este tipo de problema entrena la atención, la memoria de trabajo y la precisión para tomar decisiones rápidas con números.

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