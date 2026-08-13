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Desafío matemático

Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS.

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Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS. 

Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS. 

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 7 × (8 + 11) - 4 × 4 + 30.

Leé también Desafío matemático: ¿podés resolverlo antes de ver el resultado?
El desafío matemático puede resolverse aplicando la regla PEMDAS. 

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis no se resuelve de un vistazo

1) Paréntesis

La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 39 + 7 × 19 - 4 × 4 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 19 = 133 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 39 + 133 - 16 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 133 = 172 |

172 - 16 = 156 |

156 + 30 = (?)

Resultado final: 186

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de cada signo antes de elegir una respuesta.

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