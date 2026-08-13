Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

8 + 11 = 19

La expresión queda así: 39 + 7 × 19 - 4 × 4 + 30

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

7 × 19 = 133 | 4 × 4 = 16

La expresión queda así: 39 + 133 - 16 + 30

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

39 + 133 = 172 |

172 - 16 = 156 |

156 + 30 = (?)

Resultado final: 186

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de cada signo antes de elegir una respuesta.