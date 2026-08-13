Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 7 × (8 + 11) - 4 × 4 + 30.
Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS.
Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS.
El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y la capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 39 + 7 × (8 + 11) - 4 × 4 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha cuando aparecen en la misma expresión) y, por último, las sumas y restas (también de izquierda a derecha).
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
8 + 11 = 19
La expresión queda así: 39 + 7 × 19 - 4 × 4 + 30
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
7 × 19 = 133 | 4 × 4 = 16
La expresión queda así: 39 + 133 - 16 + 30
Finalmente se opera en orden de aparición.
39 + 133 = 172 |
172 - 16 = 156 |
156 + 30 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Por eso, este juego funciona como una práctica breve para entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de cada signo antes de elegir una respuesta.