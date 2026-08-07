Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero no todos logran resolverla

15 + 7 = 22

La expresión queda así: 22 × 6 - 20 ÷ 5 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

22 × 6 = 132 | 20 ÷ 5 = 4

La expresión queda así: 132 - 4 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

132 - 4 = 128 |

128 + 17 = (?)

Resultado final: 145

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de reto funciona tan bien como juego mental: entrena la concentración, obliga a frenar el impulso inicial y ayuda a reforzar una regla básica que aparece en muchas cuentas cotidianas.