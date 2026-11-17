Qué dijo la agresora del cronista de Desayuno Americano

Pepe Ochoa habló con la mujer que agredió a Bruno Incicco en las afueras del estudio de LAM (América TV). Durante la conversación, contó que está en situación de calle desde hace tres meses y relató las dificultades que atraviesa.

“Estoy en situación de calle. Salgo y a veces me quedo a dormir en plaza Mafalda. Hace tres meses me quedé sin casa. Salgo de joda, con este vestido, y me quedo ahí”, expresó.

La mujer explicó que es de Escobar y describió una situación que, según su testimonio, vivió mientras dormía en ese espacio público. “Soy de Escobar, por ahí me quedo dormida y se me ve una gamba. Vienen policías diciendo que llamaron vecinos para decirme que hacía exhibicionismo erótico y que me retirara. Si fuese Pampita o Wanda Nara no llaman. Como es una chica trans, claro”, sostuvo.

En ese contexto, manifestó su malestar por la discriminación que sufren las personas trans. “Lo maltratadas y marginadas que estamos socialmente”, señaló.

Al referirse a la agresión contra Bruno, la mujer reconoció que reaccionó de manera violenta y expresó: “Fui violenta. Me dio bronca porque cuando yo empecé a querer entrar en el medio los que me discriminaron fueron diseñadores gays. La violencia no está buena”.