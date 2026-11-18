PrimiciasYa.com estuvo presente y te muestra las imágenes del evento con la presencia de Accardi y Kayne súper enamorados a la vista de todos.

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Cómo nació el amor entre Gimena Accardi y Seven Kayne

Gimena Accardi y Seven Kayne se conocieron en noviembre de 2025, durante el rodaje de TILF, serie web en formato verticual y de contenido dramático erótico y thriller psicológico. La ficción hace pocos días estrenó su segunda temporada.

Después de unos meses de rumores de romance, la confirmación oficial llegó en abril de 2026, cuando la actriz compartió imágenes de una escapada a las playas de Pinamar junto al joven cantante.

Accardi venía de separarse de Nico Vázquez en julio de 2025 tras 18 años en pareja y casi 9 de casados en medio de un enorme revuelo mediático luego de que la actriz reconociera una infidelidad al actor.