El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 5 + 33 + 11 - (8 + 13) + 35.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12 × 5 + 33 + 11 - (8 + 13) + 35.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 13 = 21
La expresión queda así: 12 × 5 + 33 + 11 - 21 + 35
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
12 × 5 = 60
La expresión queda así: 60 + 33 + 11 - 21 + 35
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
60 + 33 = 93 |
93 + 11 = 104 |
104 - 21 = 83 |
83 + 35 =
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica rápida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y reforzar una regla básica: el orden de las operaciones puede cambiar por completo la cuenta.