8 + 13 = 21

La expresión queda así: 12 × 5 + 33 + 11 - 21 + 35

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

12 × 5 = 60

La expresión queda así: 60 + 33 + 11 - 21 + 35

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

60 + 33 = 93 |

93 + 11 = 104 |

104 - 21 = 83 |

83 + 35 =

Resultado final: 118

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego funciona como una práctica rápida para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y reforzar una regla básica: el orden de las operaciones puede cambiar por completo la cuenta.