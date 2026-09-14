Malvinas, Trump y el triunfo ante Inglaterra: el particular video que difundió un funcionario de Milei

Las declaraciones de Donald Trump que incluyó el video

El material también recupera distintas declaraciones recientes de Donald Trump vinculadas con el Reino Unido y la disputa territorial.

En uno de los fragmentos, el mandatario estadounidense realiza un análisis sobre la situación del Reino Unido y menciona problemas migratorios, demográficos y económicos. “Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución”, afirma Trump en el video.

Y luego establece una comparación con la Argentina: “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

El montaje también recupera una respuesta de Trump cuando un periodista le preguntó si Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de las islas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, respondió el presidente norteamericano.

La particular referencia a la guerra y al Reino Unido

Otro de los fragmentos seleccionados corresponde a una conversación de Trump con una periodista británica. En esa intervención, el mandatario estadounidense hizo referencia a la distancia entre el Reino Unido y el escenario del conflicto: “Es un largo camino. Es un gran viaje. Es lejos. Tu país no está bien”.

Además, mencionó la dependencia británica del petróleo proveniente del Estrecho de Ormuz y cuestionó el rol del Reino Unido durante la guerra contra Irán.

El video también incluyó una frase de Trump que había generado repercusión recientemente: “Estoy seguro de que me llamarán para ese potencial desastre, pero, si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”.

El fútbol como parte del mensaje sobre Malvinas

El elemento más llamativo del montaje aparece cuando las declaraciones políticas se combinan con imágenes del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

De esta manera, el video entrelaza el reclamo de soberanía sostenido por Milei con las declaraciones de Trump sobre el Reino Unido y una referencia deportiva que remite a la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.