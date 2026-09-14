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Malvinas, Trump y el triunfo ante Inglaterra: el particular video que difundió un funcionario de Milei

El material fue publicado por Santiago Oría y combina fragmentos del discurso presidencial con declaraciones del mandatario estadounidense y una particular referencia deportiva.

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El Gobierno compartió un video para reafirmar el reclamo por Malvinas

El Gobierno compartió un video para reafirmar el reclamo por Malvinas

Un funcionario del Gobierno difundió un video sobre la cuestión Malvinas que combina declaraciones de Javier Milei, intervenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y escenas del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

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El Gobierno oficializó un nuevo esquema de política exterior con foco en las Islas Malvinas. (Foto: archivo)

La pieza fue distribuida en redes sociales por Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación, y utiliza el montaje de distintos fragmentos para vincular el reclamo argentino de soberanía sobre las islas con la relación entre ambos países y un símbolo del fútbol.

El video comienza con parte del discurso que Milei brindó por cadena nacional, en el que reafirmó la posición argentina sobre el archipiélago.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo el Presidente. Luego profundizó: “No hay discusión al respecto” y agregó: “Porque este reclamo es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron”.

Las declaraciones de Donald Trump que incluyó el video

El material también recupera distintas declaraciones recientes de Donald Trump vinculadas con el Reino Unido y la disputa territorial.

En uno de los fragmentos, el mandatario estadounidense realiza un análisis sobre la situación del Reino Unido y menciona problemas migratorios, demográficos y económicos. “Si evaluamos las condiciones estructurales de Reino Unido, ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución”, afirma Trump en el video.

Y luego establece una comparación con la Argentina: “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”.

El montaje también recupera una respuesta de Trump cuando un periodista le preguntó si Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de las islas. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, respondió el presidente norteamericano.

La particular referencia a la guerra y al Reino Unido

Otro de los fragmentos seleccionados corresponde a una conversación de Trump con una periodista británica. En esa intervención, el mandatario estadounidense hizo referencia a la distancia entre el Reino Unido y el escenario del conflicto: “Es un largo camino. Es un gran viaje. Es lejos. Tu país no está bien”.

Además, mencionó la dependencia británica del petróleo proveniente del Estrecho de Ormuz y cuestionó el rol del Reino Unido durante la guerra contra Irán.

El video también incluyó una frase de Trump que había generado repercusión recientemente: “Estoy seguro de que me llamarán para ese potencial desastre, pero, si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”.

El fútbol como parte del mensaje sobre Malvinas

El elemento más llamativo del montaje aparece cuando las declaraciones políticas se combinan con imágenes del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

De esta manera, el video entrelaza el reclamo de soberanía sostenido por Milei con las declaraciones de Trump sobre el Reino Unido y una referencia deportiva que remite a la histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra.

En pocas palabras

  • Gobierno difundió video: Combina discurso de Milei, declaraciones de Donald Trump y triunfo de la Selección argentina en el Mundial 2026 para reforzar reclamo por Malvinas.
  • Declaraciones de Trump: Analiza el declive del Reino Unido y el futuro floreciente de Argentina, además de comentar sobre la posición de EE.UU. respecto a las islas.
  • Estrategia audiovisual: El montaje utiliza referencias deportivas y políticas para vincular el reclamo argentino de soberanía con la relación bilateral y la rivalidad histórica con Inglaterra.
Resumen generado por Thinkindot AI
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