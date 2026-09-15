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Historial de Boca vs. San Pablo: quién ganó más partidos y cómo está el mano a mano internacional

Boca enfrentará a San Pablo en busca de un lugar en la semifinal de la Copa Sudamericana. Repasá todos los cruces del clásico sudamericano.

Boca enfrentará a San Pablo en busca de un lugar en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca enfrentará a San Pablo en busca de un lugar en la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors y San Pablo volverán a encontrarse este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en lo que representa un nuevo capítulo de un cruce histórico en el continente. La rivalidad entre el Xeneize y el Tricolor se remonta a 1993 e incluye partidos disputados a lo largo de cuatro competencias diferentes organizadas por la CONMEBOL, fórmula que configuró un verdadero clásico sudamericano con una leve ventaja para el club argentino.

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Rodolfo Arruabarrena. 

En el recuento global, ambos equipos se enfrentaron en 13 oportunidades: Boca ganó seis veces, San Pablo se impuso en cuatro ocasiones y empataron tres juegos. Tras el triunfo 1-0 conseguido por el conjunto de la Ribera en la ida de la presente edición, la diferencia en el historial se estiró a dos partidos a favor de los de Buenos Aires.

Cómo quedaron las series eliminatorias entre Boca y San Pablo a lo largo de la historia

La llave actual es el quinto cruce directo de eliminación mano a mano entre ambas instituciones en torneos internacionales. El balance en los cuatro antecedentes previos favorece a Boca, que logró avanzar a la siguiente ronda en tres oportunidades.

El primer registro eliminatorio aconteció en la Copa de Oro 1993, cuando Boca superó al Tricolor en las semifinales tras ganar 1-0 en La Bombonera e igualar 1-1 en Brasil para acceder a la final. Un año más tarde, en las semifinales de la Supercopa 1994, el equipo argentino avanzó nuevamente de fase gracias a un triunfo 2-0 como local que hizo valer pese a la caída 1-0 en el Morumbí.

La tercera conquista en mano a mano para la institución de La Boca se dio en la definición de la Recopa Sudamericana 2006. En aquella oportunidad, Boca venció 2-1 en la ida y empató 2-2 en la revancha para quedarse con el título internacional con un resultado global de 4-3. Por su parte, la única serie donde prevaleció el conjunto brasileño sucedió en la Copa Sudamericana 2007: el Xeneize ganó 2-1 el primer chico en Buenos Aires, pero cayó 1-0 en territorio paulista y quedó eliminado debido a la regla del gol de visitante que regía en aquel certamen.

Cuáles fueron todos los partidos oficiales entre Boca y San Pablo

El historial general contempla enfrentamientos por la Copa de Oro, Supercopa, Copa Mercosur, Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana:

  • Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo / San Pablo 1-1 Boca

  • Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo / San Pablo 1-0 Boca

  • Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca / Boca 2-3 San Pablo

  • Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo / San Pablo 1-1 Boca

  • Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo / San Pablo 2-2 Boca

  • Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo / San Pablo 1-0 Boca

  • Copa Sudamericana 2026: Boca 1-0 San Pablo

A casi dos décadas de la Recopa 2006 y del choque por la Sudamericana 2007, Boca y San Pablo vuelven a verse las caras en una instancia decisiva. Si bien la balanza histórica se inclina a favor del Xeneize tanto en victorias totales como en series ganadas, los números marcan una paridad muy estrecha en vísperas del desempate en el Morumbí.

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