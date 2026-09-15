Historial de Boca vs. San Pablo: quién ganó más partidos y cómo está el mano a mano internacional

La tercera conquista en mano a mano para la institución de La Boca se dio en la definición de la Recopa Sudamericana 2006. En aquella oportunidad, Boca venció 2-1 en la ida y empató 2-2 en la revancha para quedarse con el título internacional con un resultado global de 4-3. Por su parte, la única serie donde prevaleció el conjunto brasileño sucedió en la Copa Sudamericana 2007: el Xeneize ganó 2-1 el primer chico en Buenos Aires, pero cayó 1-0 en territorio paulista y quedó eliminado debido a la regla del gol de visitante que regía en aquel certamen.

Cuáles fueron todos los partidos oficiales entre Boca y San Pablo

El historial general contempla enfrentamientos por la Copa de Oro, Supercopa, Copa Mercosur, Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana:

Copa de Oro 1993: Boca 1-0 San Pablo / San Pablo 1-1 Boca

Supercopa 1994: Boca 2-0 San Pablo / San Pablo 1-0 Boca

Supercopa 1995: San Pablo 1-0 Boca / Boca 2-3 San Pablo

Copa Mercosur 1999: Boca 5-1 San Pablo / San Pablo 1-1 Boca

Recopa Sudamericana 2006: Boca 2-1 San Pablo / San Pablo 2-2 Boca

Copa Sudamericana 2007: Boca 2-1 San Pablo / San Pablo 1-0 Boca

Copa Sudamericana 2026: Boca 1-0 San Pablo

A casi dos décadas de la Recopa 2006 y del choque por la Sudamericana 2007, Boca y San Pablo vuelven a verse las caras en una instancia decisiva. Si bien la balanza histórica se inclina a favor del Xeneize tanto en victorias totales como en series ganadas, los números marcan una paridad muy estrecha en vísperas del desempate en el Morumbí.