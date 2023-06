Desgarrador video: una profesora quebró en llanto por el maltrato de sus alumnas

Embed

La profesora compartió que sus alumnas la ignoran, responden negativamente a las peticiones que como maestra ella les solicita y dio detalles: "Yo doy la explicación y ellas me miran y me ignoran, así de fácil. Me miran y siguen conversando, también me responden como ‘oigan hagan esto’ (y le responden) ‘no’. Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen. Juegan, se van, conversan, se quedan acostadas”, ejemplificó.

Y sumó más detalles: “Y yo les he explicado miles y miles de veces que el respeto es lo más importante y no solo porque soy su profesora, sino que porque soy una persona. También se burlan de mí. Entre ellas se secretean, me miran, se ríen. Cuando yo estoy diciendo que el respeto es importante, se tiran miradas y cosas raras que logro entender porque también tuve su edad y se ríen de mí”, relató.

El desesperado pedido de la profesora chilena

En el video, de más de dos minutos, Akalia llamó a los padres a educar a sus hijos: "Un llamado a educar a tus hijos, a tus hijas. No puede ser que me traten así porque la educación, la primera educación, viene de la casa. No puede ser que me traten así, no puede ser que traten a nadie así, ni a sus compañeras, ni a nadie".

Tras la viralización del video, la joven recibió varios comentarios en los que los internautas le daban consejos para poder llevar a cabo su labor de una mejor manera y evitar malos momentos como los que narró en el video.

“Trata de comenzar a romper el hielo con ellos para tener una llegada con ellos. Tienes la pedagogía, tú puedes y de ahí saldrá algo bueno”; “Ánimo! También soy profe , egresada hace poco… como recomendación intenta llegar a ellos con cosas que les guste, actividades, música”; “Abrazo, mucha fuerza”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.