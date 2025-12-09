Día del Tango: por qué se celebra el 11 de diciembre y quiénes lo inspiraron

Con una voz inconfundible, popularizó el tango canción y llevó la cultura porteña a escenarios internacionales gracias a sus discos y películas. Inmortalizó clásicos que todavía conmueven, como “El día que me quieras”, “Volver”, “Mi Buenos Aires querido”, “Por una cabeza” y “Sus ojos se cerraron”, entre tantos otros.

Su muerte trágica lo transformó en leyenda: el 24 de junio de 1935, el avión en el que viajaba chocó con otra aeronave en pleno despegue en el aeropuerto de Medellín. Gardel falleció junto a parte de su comitiva, pero su figura sigue despertando admiración en todo el mundo y, como dice la frase popular, cada día canta mejor.

Julio De Caro, por su parte, revolucionó el tango desde el violín y la dirección orquestal. Formó su célebre sexteto en 1924 y desarrolló un estilo que pasaría a la historia como “escuela decareana”, un tango más elaborado, sentimental y audaz, que amplió el horizonte musical del género. Falleció en Mar del Plata en 1980, dejando una huella decisiva en la evolución instrumental del tango.

El tango, un símbolo que trasciende fronteras

El tango nació en Buenos Aires y el Río de la Plata hacia 1880, en una sociedad transformada por la inmigración y la mezcla cultural. Lo que empezó como un baile de arrabal terminó conquistando al mundo. Tanto así que, el 30 de septiembre de 2009, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor artístico e identitario.

Hoy, el tango sigue vigente en milongas, escenarios y festivales que atraen a turistas de todas partes del planeta.