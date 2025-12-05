Fue confirmado oficialmente: feriado del 12 de diciembre

Para millones de personas, esta fecha representa la posibilidad de cerrar actividades laborales, convivir con familiares o simplemente descansar tras un año de actividad económica intensa.

El 12 de diciembre: tradición masiva, pero no feriado oficial

Uno de los temas que más dudas genera cada año es la condición del 12 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las conmemoraciones religiosas más importantes de México. Millones de peregrinos viajan hacia la Basílica, las calles se llenan de festividades y la devoción se hace sentir en cada rincón del país.

Sin embargo, pese a su relevancia social y cultural, el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial, lo cual suele sorprender a quienes no están familiarizados con el Reglamento Federal de la LFT.

Esto significa que:

Los trabajadores deben acudir a su jornada de forma normal , sin derecho a pago extra.

No se otorga pago triple , como sí ocurre cuando se labora en un feriado oficial.

El día no forma parte del calendario obligatorio aunque sí es considerado una jornada de alta movilización social.

Lo que para los adultos puede ser un día de trabajo común, para los estudiantes tiene otro significado: en educación básica, el viernes 12 de diciembre será el último puente escolar del año, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esto crea una situación curiosa en la que las familias deben coordinar el día de descanso de los niños con la jornada normal de los padres.

25 de diciembre: el último feriado de 2025

A diferencia del 12 de diciembre, la Navidad sí está incluida como día de descanso obligatorio, junto con otros feriados establecidos en la LFT.

El artículo 75 es claro: tanto empleadores como trabajadores deben ponerse de acuerdo sobre quiénes se presentarán a laborar ese día en caso de que las actividades de la empresa no puedan detenerse. Esto aplica especialmente a rubros como:

Transporte

Salud

Seguridad

Hotelería y turismo

Producción industrial

Servicios esenciales

En caso de que no haya acuerdo entre las partes, la resolución queda en manos de la Junta de Conciliación Permanente. Si esta no existiera o no estuviera operativa, debe intervenir la Junta de Conciliación y Arbitraje, garantizando así un marco legal justo para ambas partes.

De esta manera, la normativa se asegura de que ninguna empresa pueda imponer unilateralmente quiénes deben trabajar, evitando abusos y protegiendo los derechos laborales.

¿Qué pasa si un trabajador labora durante un feriado?

Aquí es donde la legislación laboral resulta especialmente relevante. La LFT protege de forma explícita a los trabajadores que se presentan en días festivos obligatorios, garantizando una compensación económica adecuada.

Trabajar en un feriado implica recibir:

El salario normal correspondiente al día , más

Un pago doble adicional por la jornada trabajada

Esto significa que el trabajador recibe el equivalente a tres veces su salario diario, lo cual busca compensar el hecho de laborar en una fecha destinada al descanso o la convivencia familiar.

La regla aplica sin importar el tipo de empresa, sector o modalidad de contratación, mientras el trabajador esté sujeto al apartado A del artículo 123 constitucional. Esto incluye a:

Obreros

Jornaleros

Trabajadores domésticos

Empleados de comercios

Artesanos

Personal técnico

Cualquier trabajador bajo un esquema laboral tradicional

Es decir, prácticamente toda la fuerza laboral del país.

¿Y si el feriado cae en domingo?

Cuando un feriado coincide con domingo, se activa otra protección adicional: la prima dominical. De acuerdo con el artículo 71, se otorga al menos un 25% adicional sobre el salario de ese día.

Si esto ocurre, el trabajador obtiene:

El salario normal del domingo

Pago doble por trabajar en feriado

Más la prima dominical de 25%

En números simples, significa un ingreso mayor al triple del salario ordinario. Esta regla reconoce que muchos trabajadores no pueden disfrutar plenamente del descanso dominical y que su esfuerzo debe ser compensado.

El próximo feriado después de Navidad: Año Nuevo 2026

Una vez que pasa el 25 de diciembre, no quedan más descansos oficiales en 2025. El siguiente feriado se da el 1 de enero de 2026, Día de Año Nuevo. Como cada año, esta es la primera fecha de descanso obligatorio del calendario laboral y una de las más respetadas a nivel nacional.

Miles de empresas reorganizan sus actividades antes de esta fecha, y el turismo registra un movimiento considerable debido a que Navidad y Año Nuevo, al estar cercanos, suelen generar períodos vacacionales más extensos.

Impacto laboral y económico del último feriado del año

Aunque se trata de una sola fecha, el feriado del 25 de diciembre representa un momento clave para analizar la relación entre trabajo, productividad y descanso.

Para los trabajadores, significa:

Posibilidad de un descanso oficial.

Un pago considerable en caso de laborar ese día.

Un cierre de año con mayor estabilidad financiera.

Para las empresas, implica:

Reorganización de turnos.

Ajustes presupuestales para el pago triple.

Revisión de operaciones en sectores que no pueden detener su actividad.

Este equilibrio entre descanso y actividad económica forma parte de la arquitectura legal que sostiene la estabilidad laboral en México.