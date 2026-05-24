Marixa Balli no perdona y fue letal con Carmen Barbieri: "El daño que me hizo no tiene retorno"

Marixa respondió con firmeza: "Queda en cada uno. Yo no soy quién para no perdonar. Lo que hago es no olvidar. Porque a mí me hizo mucho daño. Ese daño no vuelve atrás. Yo creo que no tiene idea del daño que me hizo".

"No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo. O sea, hay cosas con las que no se joden", agregó la panelista.

Y remarcó: "Lo generó esa persona. Entonces no, no es inocente. No hay olvido".

Cuando la cronista le preguntó si podría darse un gesto de reconciliación como el abrazo entre Georgina y Moria, Balli fue clara: "Sé que no es sincero. Y yo tengo mucha intuición. Es que cuando alguien hiere tanto a otra persona, ¿cómo volvés atrás? O sea, yo me remonto a ciertos momentos y no puedo volver atrás. Fue muy doloroso".

Por último, cerró con una reflexión que deja en evidencia la profundidad de su herida: "El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada porque me remonta de vuelta a recordarla y no tengo ganas" y agregó: "El tiempo suaviza las cosas cuando no estamos hablando de una gravedad. Acá fue grave. Quizás ella no es consciente. No se jode. Viste, cuando derrapás mal, eso no tiene retorno. En este caso fue un daño muy grande".

Embed

Cómo es el video que Marixa Balli le mandó a Marcelo Tinelli cuando tenía 20 años

Las redes sociales suelen traer de vuelta recuerdos que parecían perdidos en el tiempo. Y ahora un video icónico volvió a circular y colocó nuevamente en el centro de la escena a Marixa Balli junto a Marcelo Tinelli.

La cuenta Resiste un Archivo en X compartió imágenes de Ritmo de la Noche, el histórico programa de Telefe que marcó buena parte de los años noventa. En ese ciclo, Tinelli presentaba la sección “La Diosa del Verano”, donde distintas modelos enviaban sus grabaciones para participar del show.

Entre esos materiales apareció el debut de Balli: caminando por la arena de Cariló en bikini, con apenas 20 años, se convirtió en una figura que rápidamente captó la atención y abrió el camino a su popularidad.

Lo que en principio parecía un simple registro playero terminó transformándose en el punto de partida de una carrera que, más de treinta años después, continúa vigente y con presencia constante en los medios.