El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Canadá y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 al finalizar en el sexto puesto con su Alpine.
El piloto argentino terminó sexto en el Gran Premio de Canadá tras una sólida actuación con Alpine y sumó sus primeros ocho puntos de la temporada. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, que se consolida como líder del campeonato.
Franco Colapinto logró su mejor posición histórica en la F1: terminó 6° en el GP de Canadá
El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Canadá y consiguió el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 al finalizar en el sexto puesto con su Alpine.
La carrera quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, que logró una nueva victoria y continúa firme en la cima del campeonato. El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Max Verstappen, con Red Bull.
Después de haber clasificado décimo, Colapinto largó desde el noveno lugar debido al abandono del británico Arvid Lindblad antes de la salida oficial. Apenas iniciada la competencia, el argentino aprovechó una mala estrategia de McLaren, que montó neumáticos de lluvia para Lando Norris y Oscar Piastri, y rápidamente ganó posiciones.
Con el correr de las vueltas, el piloto de Pilar mostró un gran ritmo y escaló hasta el sexto puesto. Más tarde se benefició también con el abandono de George Russell, que peleaba por la punta junto a Antonelli antes de sufrir problemas mecánicos en su Mercedes.
De esta manera, Colapinto cerró una carrera histórica para su corta trayectoria en la máxima categoría y sumó ocho puntos importantes para Alpine en el campeonato de constructores.
Por delante suyo terminaron Charles Leclerc e Isack Hadjar, mientras que detrás quedaron Liam Lawson, Pierre Gasly y Carlos Sainz Jr., quienes completaron la zona de puntos.
Con este triunfo, Antonelli alcanzó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse previamente en China, Japón y Miami. El joven italiano de 19 años llegó a 131 puntos en el campeonato y amplió la diferencia sobre Russell, su principal perseguidor.