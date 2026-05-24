Franco Colapinto logró su mejor posición histórica en la F1: terminó 6° en el GP de Canadá

De esta manera, Colapinto cerró una carrera histórica para su corta trayectoria en la máxima categoría y sumó ocho puntos importantes para Alpine en el campeonato de constructores.

Por delante suyo terminaron Charles Leclerc e Isack Hadjar, mientras que detrás quedaron Liam Lawson, Pierre Gasly y Carlos Sainz Jr., quienes completaron la zona de puntos.

Con este triunfo, Antonelli alcanzó su cuarta victoria consecutiva tras imponerse previamente en China, Japón y Miami. El joven italiano de 19 años llegó a 131 puntos en el campeonato y amplió la diferencia sobre Russell, su principal perseguidor.