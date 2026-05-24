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La inesperada rutina de domingo de Maxi López y Daniela Christiansson que sorprendió en redes

Maxi López y Daniela Christiansson, que disfrutan de su nueva vida en Argentina con Elle y Lando, compartieron su rutina de domingo.

24 may 2026, 18:03
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maxi lopez y daniela christiansson
maxi lopez y daniela christiansson

Maxi López atraviesa una nueva etapa en Argentina junto a Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, y poco a poco va mostrando cómo se acomoda a esta vida distinta. Entre las primeras costumbres que eligieron incorporar, aparece una rutina muy particular para los domingos, que refleja tanto energía como unión familiar.

Lejos de optar por un día de descanso absoluto, Maxi y Daniela arrancaron la jornada con una sesión de entrenamiento en un gimnasio equipado con diversas máquinas y accesorios. La pareja decidió que el movimiento y la actividad física sean protagonistas de su fin de semana. "Entrenamiento de domingo", escribió el exfutbolista en sus redes, acompañando la frase con una selfie en la que ambos aparecen vestidos con ropa deportiva.

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La secuencia continuó con un video que mostró un costado aún más íntimo de la dinámica familiar. “Entrenamiento en famila", agregó López, mientras se veía a su hijo Lando recostado sobre una colchoneta, entreteniéndose mientras sus padres cumplían con la rutina.

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Este gesto, más allá de lo anecdótico, refleja la manera en que la pareja se está adaptando al cambio de escenario. Tras haber vivido durante años en Suiza, ahora se instalan en Argentina y logran que las rutinas cotidianas se conviertan en un puente para afianzar su vida en común.

maxi lopez y daniela christiansson

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Tras una larga espera, Maxi López finalmente volvió a compartir su día a día con Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, quienes llegaron a la Argentina para instalarse en una vivienda de Nordelta. En estos primeros momentos en el país, la modelo sueca comenzó a integrarse en la rutina local y a vincularse con otras madres, enfocada en un tema que hoy ocupa gran parte de su energía: la crianza.

¿Qué fue lo primero que hizo? Desde su canal de difusión en Instagram llamado "Mamás" lanzó una consulta. "Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?", escribió Daniela, generando un intercambio inmediato con miles de mujeres que integran la comunidad.

La publicación abrió un verdadero torrente de consejos y experiencias compartidas. En cuestión de horas, el posteo se llenó de respuestas: madres de distintas provincias le recomendaron marcas locales, opciones ecológicas y hasta fórmulas caseras que se transmiten como secretos familiares de generación en generación.

Sin embargo, más allá de la información recibida, lo que quedó en evidencia fue un aspecto clave de la nueva etapa de Daniela en Argentina: su proceso de adaptación. Porque detrás de la mudanza a una casa en Nordelta y de la vida junto a Maxi, también se encuentra una mamá que busca resolver las pequeñas cuestiones cotidianas, aprendiendo dónde comprar y cómo desenvolverse en un entorno completamente distinto al suyo.

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