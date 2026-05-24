La inesperada rutina de domingo de Maxi López y Daniela Christiansson que sorprendió en redes

Este gesto, más allá de lo anecdótico, refleja la manera en que la pareja se está adaptando al cambio de escenario. Tras haber vivido durante años en Suiza, ahora se instalan en Argentina y logran que las rutinas cotidianas se conviertan en un puente para afianzar su vida en común.

maxi lopez y daniela christiansson

Cuál fue el urgente pedido de la esposa de Maxi López por su bebé recién llegada a Buenos Aires

Tras una larga espera, Maxi López finalmente volvió a compartir su día a día con Daniela Christiansson y sus hijos Elle y Lando, quienes llegaron a la Argentina para instalarse en una vivienda de Nordelta. En estos primeros momentos en el país, la modelo sueca comenzó a integrarse en la rutina local y a vincularse con otras madres, enfocada en un tema que hoy ocupa gran parte de su energía: la crianza.

¿Qué fue lo primero que hizo? Desde su canal de difusión en Instagram llamado "Mamás" lanzó una consulta. "Hola mamás de Argentina. Estoy buscando dónde comprar productos naturales para lavar las mamaderas y la ropa de mi bebé. ¿Cuáles usan ustedes y dónde los compran?", escribió Daniela, generando un intercambio inmediato con miles de mujeres que integran la comunidad.

La publicación abrió un verdadero torrente de consejos y experiencias compartidas. En cuestión de horas, el posteo se llenó de respuestas: madres de distintas provincias le recomendaron marcas locales, opciones ecológicas y hasta fórmulas caseras que se transmiten como secretos familiares de generación en generación.

Sin embargo, más allá de la información recibida, lo que quedó en evidencia fue un aspecto clave de la nueva etapa de Daniela en Argentina: su proceso de adaptación. Porque detrás de la mudanza a una casa en Nordelta y de la vida junto a Maxi, también se encuentra una mamá que busca resolver las pequeñas cuestiones cotidianas, aprendiendo dónde comprar y cómo desenvolverse en un entorno completamente distinto al suyo.