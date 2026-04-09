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La Selección Argentina ya tiene agenda antes del Mundial: cuándo y contra quién jugará los amistosos

La Selección Argentina disputará dos encuentros en Estados Unidos en la previa del debut mundialista, con rivales y sedes ya definidos por la AFA.

La Selección Argentina ya tiene agenda antes del Mundial: cuándo y contra quién jugará los amistosos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Argentina empieza a ajustar los últimos detalles. En ese contexto, la AFA confirmó los dos amistosos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en los días previos al debut, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones para defender el título obtenido en Qatar 2022.

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El primero de los compromisos será el 6 de junio ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Ambos encuentros formarán parte de la preparación final antes del inicio de la Copa del Mundo.

Se trata de dos pruebas clave para el cuerpo técnico, que buscará afinar el funcionamiento del equipo y evaluar variantes en un contexto competitivo, a pocos días del estreno en el certamen.

Qué tienen de especial los amistosos que jugará Argentina antes del Mundial

Uno de los datos destacados está en el duelo frente a Islandia: será el primer partido internacional de fútbol en los 87 años de historia del Jordan-Hare Stadium, lo que le dará un marco particular al encuentro.

En cuanto a los antecedentes, Argentina llega con ventaja ante Honduras, ya que ganó los tres enfrentamientos previos, incluido un triunfo por 3-0 en 2022. Frente a Islandia, en cambio, solo existe un cruce oficial: el recordado empate 1-1 en el Mundial de Rusia 2018.

Además, se espera una gran convocatoria de público en ambos estadios, en línea con la expectativa que genera el vigente campeón del mundo cada vez que sale a la cancha.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

Luego de estos dos amistosos, la Selección pondrá el foco en el debut oficial. Argentina iniciará su camino en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Posteriormente, enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J frente a Jordania el sábado 27.

Las entradas para los amistosos saldrán a la venta el 15 de abril, en medio de un fuerte interés por ver en acción al equipo de Scaloni en la antesala de una nueva cita mundialista.

Con rivales confirmados, fechas definidas y la ilusión intacta, la Selección argentina comienza a transitar su última etapa de preparación con la mira puesta en volver a hacer historia.

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