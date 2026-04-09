La Selección Argentina ya tiene agenda antes del Mundial: cuándo y contra quién jugará los amistosos

En cuanto a los antecedentes, Argentina llega con ventaja ante Honduras, ya que ganó los tres enfrentamientos previos, incluido un triunfo por 3-0 en 2022. Frente a Islandia, en cambio, solo existe un cruce oficial: el recordado empate 1-1 en el Mundial de Rusia 2018.

Además, se espera una gran convocatoria de público en ambos estadios, en línea con la expectativa que genera el vigente campeón del mundo cada vez que sale a la cancha.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026

Luego de estos dos amistosos, la Selección pondrá el foco en el debut oficial. Argentina iniciará su camino en el Mundial el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Posteriormente, enfrentará a Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará su participación en el Grupo J frente a Jordania el sábado 27.

Las entradas para los amistosos saldrán a la venta el 15 de abril, en medio de un fuerte interés por ver en acción al equipo de Scaloni en la antesala de una nueva cita mundialista.

Con rivales confirmados, fechas definidas y la ilusión intacta, la Selección argentina comienza a transitar su última etapa de preparación con la mira puesta en volver a hacer historia.