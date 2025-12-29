Las fotos de las vacaciones de Diego Peretti con su pareja en Punta del Este: almuerzo, caminata y amor
El actor Diego Peretti disfruta de unos días de descanso en las playas de Punta del Este acompañado de su pareja. Las imágenes.
En los últimos días del año los famasos aprovechan para distenderse en los destinos más exclusivos veraniegos para recargar energías para el 2026 que se viene. Tal es el caso de Diego Peretti y su pareja Andrea, quienes disfrutan de unos días de sol y amor en Punta del Este.
El actor y su pareja disfrutaron de un almuerzo en un famoso restaurante y luego se retiraron del lugar tomados de la mano en un día increíble a puro sol en el balneario.
En noviembre, el actor emprendió un nuevo desafío: dirigir su primera película titulada La muerte de un comediante, escrita y también protagonizada por él mismo en el papel de Juan Debré.
Para su presentación invitó a colegas y amigos a disfrutar del preestreno en un cine porteño donde también estuvo acompañado por su pareja.
“Hace un par de años que estoy con Andrea. Estoy enamorado, muy bien, muy contento. Ella no tiene nada que ver con lo actoral. Me acompaña mucho, y yo a ella también”, confesaba Peretti en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial.
El artista, siempre perfil bajo en su vida privada, se casó en 2000 con Natalia Milazzo, de quien se separó en 2017 y tuvieron a su hija Mora, que también es actriz.
Luego de un tiempo el actor comenzó su relación con Andrea, quien no está relacionada con el mundo actoral y lo acompaña siempre en sus proyectos manteniendo un perfil bajo.
PrimiciasYa te muestra en exclusiva las fotos del fin de semana de Diego Peretti con su pareja disfrutando de las playas de Punta del Este a la espera del Año Nuevo.
RS Fotos
Cómo es la película con la que Diego Peretti arrasa en Netflix
Diego Peretti y Juan Minujín la rompen en Netflix con la película La ira de Dios que se posiciona entre lo más visto y despierta intriga por una atrapante historia de suspenso.
Esta producción argentina, protagonizada por Peretti,Juan Minujín y Macarena Achaga, logró algo poco frecuente: mantener al espectador en tensión constante y generar conversación sostenida en la plataforma.
Desde su estreno, La ira de Dios despertó curiosidad por su clima inquietante, su narrativa psicológica y un elenco que ya había demostrado solvencia en historias complejas.
La plataforma apostó nuevamente por el cine nacional y el resultado fue contundente. En pocos días, el film escaló posiciones entre los contenidos más reproducidos, impulsado por el boca en boca digital y por un relato que avanzó sin concesiones.
El thriller psicológico construyó una atmósfera densa donde la duda, la culpa y la venganza se mezclaron de forma perturbadora. "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad", sostiene la sinopsis oficial.
La película fue dirigida por Sebastián Schindel y adaptó la novela La muerte lenta de Luciana B., escrita por Guillermo Martínez. El material original ya había despertado interés por su trama inquietante y por la manera en que exploró la obsesión y la culpa. La adaptación cinematográfica respetó ese espíritu y lo trasladó a un lenguaje visual contenido y perturbador.