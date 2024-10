Diego Poggi dio una inesperada noticia sobre su vida personal que sorprendió a todos

"Me comprometí cuando viajé", dijo y dio más detalles: "llevé unos anillos, y los saqué a pasear por todos los lugres porque no me animaba. Entonces, entraban, volvían, los llevaba en el pantalón, los llevaba en la malla, que no se me vayan debajo del agua. Y, en un momento debajo del agua, haciendo snorkel, como que me lo sacó del bolsillo, se lo muestro, me mirá, todo sin poder hablar claramente, es lo mejor porque no te puede contestar si sí o no", dijo como chiste.

Su pareja le preguntó si lo había encontrado, hasta que entendió que era una propuesta, porque Diego contó que sacó el que le correspondía a él y se lo puso. "¿Encontraste dos?", dice que le dijo su novio a chiste.

Ahora, el periodista luce su anillo de compromiso y suenan las campanas de un próximo casamiento.