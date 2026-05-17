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La filosa frase de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en medio de la tensión familiar: "Un poco de sentido común"

Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez y dejó en claro que espera recuperar la buena onda por el bienestar de sus hijos.

17 may 2026, 19:05
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benjamin vicuña y la china suarez
benjamin vicuña y la china suarez

La historia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez parece escrita con capítulos de desencuentros. Lo que alguna vez fue complicidad terminó en frialdad, y todo se quebró cuando el actor chileno puso obstáculos para que sus hijos pudieran mudarse con su madre a Turquía. El tiempo hizo lo suyo: los chicos finalmente viajaron, pero la armonía nunca volvió.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Vicuña abrió su corazón y habló sin vueltas sobre la relación con su ex. "Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados", reconoció.

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Aun así, el actor no se resigna. Con una mezcla de nostalgia y esperanza, dejó una frase que refleja su deseo de recomponer la relación: "Compartimos muchas cosas y yo espero que algún se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos".

La declaración deja ver que, más allá de las diferencias, Vicuña busca un terreno común donde prime la paz por encima de los conflictos. El futuro de ese vínculo es incierto, pero lo que está claro es que los hijos siguen siendo el motor que lo impulsa a tender puentes.

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Por qué volvieron a comparar a la China Suárez con Wanda Nara

La disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sigue siendo una de las más resonantes del mundo del espectáculo argentino. Todo comenzó a fines de 2021, cuando salió a la luz el escándalo que involucró a la actriz y a Mauro Icardi, en ese entonces marido de la empresaria, y desde entonces la tensión nunca se apagó.

En las últimas horas, la China compartió en su cuenta de Instagram una foto mostrando su nuevo estilo y rápidamente los seguidores la relacionaron con su eterna rival: Wanda Nara. Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron lapidarios.

Radicada en Turquía junto al futbolista del Galatasaray, la actriz y madre de Rufina, Magnolia y Amancio mostró un cambio de look con un rubio más intenso y brillante. Esa elección generó que muchos usuarios señalaran la semejanza con la imagen de la conductora.

"Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex", "Cada día más Wanda", "Un tono más y se Wanda Nara ja", "El rubio lo escogió Mauro", "Wandarizada", "Cada vez más Wandu", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Este episodio reaviva la polémica entre ambas figuras, aunque esta vez el escenario es virtual: los seguidores en redes sociales fueron quienes encendieron la discusión al detectar un parecido evidente entre el nuevo look de la China Suárez y el estilo característico de Wanda Nara.

Cabe recordar que Suárez se mostró muy emocionada durante la premiación por el título que consiguió Mauro Icardi con el Galatasaray. Mientras tanto, persisten las dudas sobre el futuro del delantero, ya que su contrato con el club turco está próximo a finalizar.

china suarez look parecido a wanda nara

     

 

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