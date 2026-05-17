La filosa frase de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez en medio de la tensión familiar: "Un poco de sentido común"

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Por qué volvieron a comparar a la China Suárez con Wanda Nara

La disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sigue siendo una de las más resonantes del mundo del espectáculo argentino. Todo comenzó a fines de 2021, cuando salió a la luz el escándalo que involucró a la actriz y a Mauro Icardi, en ese entonces marido de la empresaria, y desde entonces la tensión nunca se apagó.

En las últimas horas, la China compartió en su cuenta de Instagram una foto mostrando su nuevo estilo y rápidamente los seguidores la relacionaron con su eterna rival: Wanda Nara. Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron lapidarios.

Radicada en Turquía junto al futbolista del Galatasaray, la actriz y madre de Rufina, Magnolia y Amancio mostró un cambio de look con un rubio más intenso y brillante. Esa elección generó que muchos usuarios señalaran la semejanza con la imagen de la conductora.

"Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex", "Cada día más Wanda", "Un tono más y se Wanda Nara ja", "El rubio lo escogió Mauro", "Wandarizada", "Cada vez más Wandu", fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Este episodio reaviva la polémica entre ambas figuras, aunque esta vez el escenario es virtual: los seguidores en redes sociales fueron quienes encendieron la discusión al detectar un parecido evidente entre el nuevo look de la China Suárez y el estilo característico de Wanda Nara.

Cabe recordar que Suárez se mostró muy emocionada durante la premiación por el título que consiguió Mauro Icardi con el Galatasaray. Mientras tanto, persisten las dudas sobre el futuro del delantero, ya que su contrato con el club turco está próximo a finalizar.