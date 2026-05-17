La intensa confesión de Pampita sobre su relación con Martín Pepa: "Hacemos..."

Con honestidad, Pampita reconoció las dificultades de mantener una relación en distintos países: "Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo. Tenemos hijos, así que eso también hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos".

La modelo aseguró que hacen todo lo posible para sostener el vínculo: "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros, sin que se meta nadie".

Además, explicó que intenta mantener su relación lejos de la exposición mediática: "Esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posibles. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones. Pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas. Como que se vuelven locos para que diga algo".

La sinceridad de Pampita también dejó ver que la pareja atraviesa replanteos constantes: "Es que obviamente cada tanto nos replanteamos todo porque no es fácil vivir tan lejos y no es fácil tener hijos en distintos países y amar nuestros trabajos, porque los dos amamos nuestro trabajo y ninguno de los dos lo va a dejar. Así que obviamente hay que reorganizarse varias veces y volver a ver cómo lo hacemos".

Por último, ante la pregunta sobre la posibilidad de que alguno se mude definitivamente, Pampita fue tajante: "No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno que no es una posibilidad. Seguiremos así intentando todas las veces que sea necesaria".

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Cuál es el lado oculto del escándalo amoroso entre Pampita y Martín Pepa

La vida sentimental de Pampita volvió a ser tema de conversación y, como tantas otras veces, su intimidad quedó expuesta al ojo público. Cada movimiento de la modelo genera repercusión, en especial porque sus romances estuvieron atravesados por rumores, crisis y episodios mediáticos que marcaron distintos momentos de su historia personal.

En los últimos días, todas las miradas se posaron sobre su relación con Martín Pepa. Primero se habló de una separación inesperada y, poco después, de una reconciliación que sorprendió a todos. Aunque en un principio se mencionó la distancia como el motivo principal, con el correr de las horas aparecieron versiones mucho más jugadas sobre lo que realmente pasó entre ellos.

Yanina Latorre fue quien aportó datos filosos y definió el abrupto final con una frase que quedó resonando: “A los corchazos”. Sus palabras encendieron el debate sobre cómo Carolina Ardohain enfrenta sus vínculos amorosos y la manera en que atraviesa las turbulencias sentimentales.

En Intrusos, el tema se amplió y recordaron el conflictivo desenlace de la relación con Roberto García Moritán. Según analizaron en el programa de América TV, aquella ruptura definitiva estuvo rodeada de escándalos y situaciones delicadas que impactaron de lleno en la conductora.

Durante una charla entre Marcela Tauro, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los periodistas repasaron detalles de ese quiebre. “Lo de Moritán fue una cosa muy marketinera, cuando cortaron fue de raíz. Ahí hubo infidelidades, escándalo de todo tipo, hubo algo más grave, pasaron cosas más graves”, señalaron mientras debatían sobre el tema.

También destacaron que Pampita llegó a esa relación después de haber atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de su hija Blanca. La aparición de García Moritán significó para ella una nueva oportunidad de apostar a la familia y volver a ser madre, algo que finalmente se concretó con el nacimiento de Anita.

En ese sentido, Rodrigo Lussich agregó: “Ella tenía un deseo genuino de ser madre nuevamente, encontró a un compañero que se sumó a ese proyecto. Tuvieron a Anita, eso mantuvo el proyecto muchos tiempo, después se dio cuenta que era un pitada, un peligro andando”.

Para cerrar, Paula Varela dio su mirada sobre el final definitivo y aseguró: “No había vuelta atrás. Ella venía bancando mucho, no es que se entera de algo un día y ya corta, le bajó la cortina”.