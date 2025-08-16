En vivo Radio La Red
enfermedades
Dientes más blancos y saludables: el enjuague casero que previene enfermedades y elimina la placa

Este remedio casero combina ingredientes cotidianos para mantener los dientes limpios, reducir manchas, combatir bacterias y prevenir problemas dentales, todo de forma natural y segura.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Un sencillo enjuague con bicarbonato

Un sencillo enjuague con bicarbonato, agua oxigenada y aceite de coco ayuda a eliminar la placa, blanquear los dientes y proteger las encías, complementando la higiene diaria de manera natural.

Tener una sonrisa limpia y saludable no solo se trata de estética: una buena higiene bucal previene enfermedades como la caries, la gingivitis y la periodontitis, que pueden afectar seriamente la salud dental. Además del cepillado diario y el uso de hilo dental, existen remedios caseros sencillos y efectivos que potencian la limpieza y fortalecen las encías. Uno de los más recomendados combina bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Leé también Soñar que se caen los dientes: qué significa según la psicología
Soñar que se caen los dientes:  psicólgos lo asocian a situaciones de estrés y ansiedad.

El bicarbonato actúa como un limpiador y abrasivo suave, eliminando la placa y reduciendo manchas en los dientes, mientras que sus propiedades antibacterianas ayudan a combatir las bacterias responsables del mal aliento y la caries.

Por su parte, el agua oxigenada al 3% contribuye a matar bacterias dañinas, blanquear los dientes y reducir la inflamación de las encías, convirtiéndose en un potente aliado para prevenir problemas de salud oral.

Es fundamental usar el agua oxigenada de forma segura: debe estar diluida y en concentraciones bajas, ya que un uso excesivo o demasiado frecuente puede irritar la boca y alterar el pH natural. Solo se recomienda la solución al 3% indicada para enjuague bucal, aplicarla de manera esporádica y escupir siempre.

Cómo preparar el enjuague bucal casero con bicarbonato y agua oxigenada

aguaoxigenada.bicarbonato

  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

  • 1 cucharadita de agua oxigenada al 3% (apta para enjuague bucal)

  • 1 taza de agua

Mezclar los ingredientes, enjuagarse durante unos segundos y escupir siempre. Enjuagar con agua tibia al finalizar. Hacerlo una vez al día de forma esporádica y no usar en exceso. Si ya tienes sarro, lo recomendable es acudir al dentista para una limpieza profesional.

El aceite de coco, otro enjuague bucal con grandes beneficios

aceite-coco.webp

El aceite de coco, empleado en la técnica del “oil pulling”, también resulta muy útil. Enjuagar la boca con una cucharadita de aceite durante 5 a 10 minutos ayuda a reducir la placa y el sarro, combate el mal aliento y aporta propiedades antibacterianas naturales. Es fundamental no tragarlo y escupirlo en la basura, nunca por el desagüe, porque al solidificarse puede obstruir las tuberías. Luego, se recomienda enjuagarse con agua tibia para eliminar los residuos restantes.

Con la incorporación de estos hábitos de manera controlada y esporádica, es posible mantener los dientes más blancos, prevenir la formación de placa y sarro, y proteger las encías, fortaleciendo la salud bucal de manera natural y segura.

