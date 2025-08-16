Dientes más blancos y saludables: el enjuague casero que previene enfermedades y elimina la placa

Cómo preparar el enjuague bucal casero con bicarbonato y agua oxigenada

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de agua oxigenada al 3% (apta para enjuague bucal)

1 taza de agua

Mezclar los ingredientes, enjuagarse durante unos segundos y escupir siempre. Enjuagar con agua tibia al finalizar. Hacerlo una vez al día de forma esporádica y no usar en exceso. Si ya tienes sarro, lo recomendable es acudir al dentista para una limpieza profesional.

El aceite de coco, otro enjuague bucal con grandes beneficios

El aceite de coco, empleado en la técnica del “oil pulling”, también resulta muy útil. Enjuagar la boca con una cucharadita de aceite durante 5 a 10 minutos ayuda a reducir la placa y el sarro, combate el mal aliento y aporta propiedades antibacterianas naturales. Es fundamental no tragarlo y escupirlo en la basura, nunca por el desagüe, porque al solidificarse puede obstruir las tuberías. Luego, se recomienda enjuagarse con agua tibia para eliminar los residuos restantes.

Con la incorporación de estos hábitos de manera controlada y esporádica, es posible mantener los dientes más blancos, prevenir la formación de placa y sarro, y proteger las encías, fortaleciendo la salud bucal de manera natural y segura.