Gran Hermano: quienes son los cuatro participantes salvados y cómo quedó la placa de la semana

Más adelante, también fueron salvadas Daniela De Lucía y Tamara Paganini. Estas últimas dos decisiones no cayeron del todo bien en algunos sectores de la casa, en particular en Sol, que había manifestado durante la cena de nominados su deseo de que Tamara abandonara el juego.

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Cuál fue la fuerte acusación del exGran Hermano Emiliano Boscatto sobre Solange Abraham

Emiliano Boscatto, recordado por haber sido subcampeón de Gran Hermano 2011, sorprendió este jueves con un fuerte descargo en sus redes sociales dirigido a Sol Abraham, su excompañera y actual participante de la edición Generación Dorada de Telefe.

En una historia de Instagram, Boscatto comenzó con un tono de confesión: "Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro".



El exGH apuntó directamente a los cambios que, según él, Abraham mostró en los últimos años: "Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable".

Boscatto también mencionó la actitud de otro excompañero, Emanuel, en contraste con la de Sol: "Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella".

Con estas declaraciones, el exfinalista dejó en evidencia la distancia que hoy lo separa de Abraham y sumó un nuevo capítulo a la historia de los vínculos entre los exparticipantes del reality.