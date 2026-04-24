Gran Hermano: quienes son los cuatro participantes salvados y cómo quedó la placa de la semana

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche decisiva este jueves, cuando se conocieron los nombres de los participantes que lograron salir de la placa negativa de la semana nueve.
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Cuatro participantes salieron de placa en la gala de este jueves en Gran Hermano y ya están definidos los nominados que siguen en riesgo de cara al lunes.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a vivir una noche decisiva este jueves, cuando se conocieron los nombres de los participantes que lograron salir de la placa negativa de la semana nueve.
Con el voto del público en modalidad negativa, es decir, se vota para que un jugador abandone la competencia, cinco participantes continúan en riesgo: Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino. De ellos, uno dejará el reality el próximo lunes 27 en la gala de eliminación que se verá por Telefe.
Durante la emisión del jueves, cuatro jugadores lograron ser salvados. La primera en salir de placa fue Yanina Zilli, quien celebró con euforia y lanzó: “dejen de tirar votos” en su contra.
Luego llegó el turno de Eduardo Carrera, cuya salvación fue festejada especialmente por Sol, que respiró aliviada en ese momento. Sin embargo, la situación cambió con las siguientes definiciones.
Más adelante, también fueron salvadas Daniela De Lucía y Tamara Paganini. Estas últimas dos decisiones no cayeron del todo bien en algunos sectores de la casa, en particular en Sol, que había manifestado durante la cena de nominados su deseo de que Tamara abandonara el juego.
Emiliano Boscatto, recordado por haber sido subcampeón de Gran Hermano 2011, sorprendió este jueves con un fuerte descargo en sus redes sociales dirigido a Sol Abraham, su excompañera y actual participante de la edición Generación Dorada de Telefe.
En una historia de Instagram, Boscatto comenzó con un tono de confesión: "Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto. Ustedes saben lo que yo amaba a sol. Pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro".
El exGH apuntó directamente a los cambios que, según él, Abraham mostró en los últimos años: "Ella cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex. Nunca más me habló y es la única que no está en el grupo de los ex GH incluido Cristian. Se le subieron los humos de una manera inexplicable".
Boscatto también mencionó la actitud de otro excompañero, Emanuel, en contraste con la de Sol: "Emanuel está siendo muy buena persona con ella. Porque ella nunca más lo trató después de eso. Ella no se tomó para nada bien lo de su ex y con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella".
Con estas declaraciones, el exfinalista dejó en evidencia la distancia que hoy lo separa de Abraham y sumó un nuevo capítulo a la historia de los vínculos entre los exparticipantes del reality.